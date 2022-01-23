疫苗試驗就靠牠！美貨車載100實驗猴出車禍　4隻暴走大逃亡

All 100 lab monkeys accounted for after several escape crash https://t.co/gPgb8giXsp pic.twitter.com/9nLcUhi9t9 — CTV News (@CTVNews) January 23, 2022

記者王佩翊／編譯

美國賓州一輛載有100隻實驗室用猴子的貨車在高速公路上發生車禍，貨車當場翻覆，現場更有4隻猴子當場脫逃，上演真實版《馬達加斯加》。經過一夜的追捕，警方終於找到其中3隻，但仍然有1隻猴子下落不明。據悉，這次脫逃的是長尾獼猴，每隻價格高達1萬美金（約新台幣27.7萬元），更是疫苗實驗的重要資源。

根據《紐約時報》報導，這輛載著100隻實驗用長尾獼猴的貨車21日原本要前往佛州的一間實驗室，但是卻在下午3時半行經賓州一條高速公路時，與另外一輛貨車發生追撞，導致車輛翻覆，儘管並未有人受傷，但其中卻有4隻猴子趁機脫逃。

警方和負責野生動物的官員獲報後隨即展開追捕行動，同時派出一架直升機進行待命。所幸截至22日上午已經尋回3隻長尾獼猴，但仍有1隻還在逃。警方也在推特上呼籲，民眾如果在路上看到或是發現這隻逃亡的猴子，千萬不要靠近或是試圖捕捉。

▲目前仍有1隻長尾獼猴在逃，警方也在全力追捕中。（圖／推特／@MKeelyNews）

長尾獼猴每隻要價1萬美金（約新台幣27.7萬元），經常用於科學研究與實驗中，自新冠疫情爆發後，為了研發疫苗，長尾獼猴的需求更是大幅增加。有部分科學家甚至呼籲應該建立一個「實驗用猴子」的戰略性儲備系統，正如同美國政府的石油與糧食緊急儲備一樣。

長尾獼猴的毛色是紅棕色，臉上則有粉紅色的鬍鬚，同時也被稱為食蟹獼猴，如果是在被圈養的情況下，可以活到30歲。

根據WNEP報導，被尋回的3隻長尾獼猴已經被安樂死，而負責運送猴子的司機則是遭到起訴。《美聯社》雖發函美國CDC詢問相關細節，但發言人並未解釋為何3隻獼猴會需要被安樂死。

Investigators shared this photo with @WNEP showing one of the monkeys that escaped from a truck after a wreck off of I-80 this afternoon. Troopers and Game Wardens are still trying to catch 4 monkeys, including this one. pic.twitter.com/zsFZdQjawP — Marshall Keely (@MKeelyNews) January 22, 2022

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