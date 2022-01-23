遠雄加值園區「全面停工」！陳時中喊3天觀察期：這段時間最擔心

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（23）日宣布新增52例本土個案，其中遠雄自貿園區就佔了30例，指揮官陳時中要求加值園區全面停工，同住家人也要求加強版自主健康管理，沒事不要出門。陳時中另表示，目前此案最擔憂的就是假日社區接觸是否擴大，因此桃園會廣設篩檢站，未來3天是重要觀察期，看社區採檢站是否有大規模疫情，希望能在這一圈守住。

亞旭案源頭為案18220移工，1/9到西堤用餐未掃實聯制，也沒有病識或警覺，直到1/21採檢驗出陽性，但病毒已在社區擴散。指揮中心昨宣布將前進指揮所移師遠雄自貿園區，同樣由醫福會執行長王必勝與勞動部合力執行採檢任務，相關疫調則由桃園市衛生局負責，希望由外而內作為防堵疫情。

陳時中在記者會公布最新採檢狀況，1/24（一）將安排自貿區其他公司員工PCR，總共要檢驗4500人，1/25（二）也會在加值園區A、B棟採檢3000人，另針對同住家人發送家用快篩試劑。目前亞旭已有320名移工被送往集中檢疫所隔離14天，自貿區另有14人送集中檢疫所、3人確診送醫，另有373人在宿舍就地隔離。

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被問及春節期間疫情是否有改變？陳時中表示，仍有待這幾天觀察，目前還有看到政策要做大規模改變，「但滾動式檢討是必然的」。他也呼籲民眾春節返鄉時不要往人多的地方去，或者刻意不戴口罩，基本防護措施也要做好，如果可以的話也要盡快打疫苗。