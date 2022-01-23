學測今落幕！社會科預估五標看這邊

▲台北市補教協會補教老師（右起）簡孚、曾上杰、李威立、羅文。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（23日）進入第三天，最後第一節社會科，台北市補教協會提供社會科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準，台北市補教協會指出，今年社會科整體難度和去年差不多，其中歷史、地理科偏易，但公民題難度提升社會科，預估今年社會科頂標為13級分、前標為12級分、均標為10級分、後標為8級分、底標為6級分，除底標比去年略降1級分，其餘四標都和去年相同。

台北市補教協會社會科補教老師簡孚指出，整體而言，今年考題選擇題歷史、地理部分偏易，公民則難度有些提升，但手寫題對考生的挑戰大幅提昇，綜合考評估後難度應和去年差不多，而今年「合科題」非常多，各科要融會貫通才能順利作答，建議高一、二考生想在學測有好表現，未來要認真培養閱讀能力，維持對社會議題關注度。

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▲台北市補教協會補教老師李威立（右）、羅文（左）。（圖／記者許敏溶攝）

補教老師曾上杰則表示，今年社會科歷史部分，台灣史比重大，東亞與西洋史比重平均，文化考題較以往高，題組也比以往多很多，手寫也比較高，而過去記憶式的歷史事件考題，今年轉為以文化內涵與社會現象方式表述，整體而言「難易度中間」。

在社會科地理題部分，補教老師李威立認為，今年新出現的手寫題只有兩題，且難度不高，從題幹擷取文字即可輕鬆作答，而今年生活題則較多，例如32、33題考石滬開口的方向，解答時要考慮到漲潮時如何讓最大海水量進來，退潮時則最少的水退出，在目前課本中不會教到，等於是測驗考生臨場閱讀和判斷。

公民部分，補教老師羅文指出，今年公民部分，手寫題是最為困難，有幾題無法從題幹中明顯看出答案，考驗學生閱讀理解，建議考生要多看新聞並嘗試練習寫出自己分析和看法，另法律題今年變少到只有4題，以往每年至匯出2、3題的人權議題，是新課綱強調的主題，今年卻沒出，這是比較可惜地方。