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文組學生選填志願　專家建議「參考108年各科系級分」

▲▼升學輔導專家建議文組學生，今年報名甄選入學可參考108年成績。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼升學輔導專家劉駿豪建議文組學生，今年甄選入學選擇科系時可參考108年成績。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為期三天學測今（23日）結束，接著就是考生在個人申請選填志願的頭痛時刻，升學輔導專家劉駿豪建議文組學生，今年數B比較簡單，建議學生在選擇科系時，可參考108年各校系第一階段篩選門檻級分，例如台大法律去年採計「國英數B社」為59級分，預估今年也相同，但他也坦言，今年最大不確定因素，是不知道多少人使用數B成績，最可靠方式還是等「國英數B社」四科累積人數比較可靠。

今年學測第三天，在考完數B與社會科後，學測正式落幕，文組學生也要開始思考怎麼選填志願，劉駿豪認為，數學在這幾年考題難易度變動較大，其他科目相對穩定，故在選填志願參考時，首先要參考數學，而文組學生為主的數B，今年比較簡單，但去年很難，109年則非常簡單，故建議考生參考108年的數學及各校系第一階段篩選門檻級分。

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▼專家建議文組學生，今年甄選入學選擇科系時可參考108年成績。（圖／大考中心提供）

▲▼學測今天進入第二天。（圖／大考中心提供）

劉駿豪舉例說，以去年採計「國英數B社」四科的頂尖科系來說，預估台大法律門檻為59級分，政大法律為57級分，政大傳院、師大教育心理都是55級分，至於採計「國英社」三科頂尖科系，預估不會受到影響，預估台大外文、台大社會系門檻為44級分，台大歷史為43級分。

部分校系採計篩選方式和今年不同，劉駿豪說，例如中央經濟今年最後比的是數B，但108年最後比的是社會科，就可以109年的數學級分減一級分來評估，而該系109學年數學為15級分，預估今年減一級分就是14級分。

不過，劉駿豪也提醒，今年以假設數B像108年，只是提供考生一個比較方便找尋適合校系的方式，其中仍有存在不確定性，例如很多理工學生同時考數A、B，在今年數A很難情況下，不排除部分理科考生為了進入台大等好學校，會採用數B成績，就算到3月1日成績公佈，也不清楚有多少學生會用到該科成績，最可靠方式，還是等大考中心公佈「國英數B社」四科累積人數比較可靠。

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