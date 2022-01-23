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英飯店掃地機器人「逃家不歸」結局曝光　網湧入聲援：請放它自由

▲▼掃地機器人。（圖／Stocksnap）

▲英國飯店發文表示，一台掃地機器人「逃家不歸」。（示意圖／Stocksnap）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國劍橋郡一家飯店上演掃地機器人「逃亡記」，原本掃地機器人在感應到大門門檻後，會自動迴轉，但20日卻有一台掃地機器人直接「逃出飯店」消失無蹤，飯店人員搜索未果便上網PO文協尋，最終它仍是被「帶回家」。然而，網友卻開玩笑地替掃地機器人聲援，它在野外不會遇到天敵，「小傢伙，獲得自由吧！」

▲▼英國飯店發文表示，一台掃地機器人「逃家不歸」。（圖／翻攝自Travelodge飯店網站）

▲飯店指出，所有掃地機器人都只能與飯店內的充電配備相容，因此就算被有心人士撿回家，它也毫無用處。（圖／翻攝自Travelodge飯店網站）

根據BBC報導，劍橋蘭花公園（Orchard Park）附近一家Travelodge飯店人員在社群媒體上發文表示，一台掃地機器人20日拚命逃離飯店，已經失蹤了。文中寫道，原本所有掃地機器人碰到一樓入口的門檻都會轉身回到飯店，然而，「這一台卻決定要逃跑，它消失了15分鐘後才被發現。」

飯店人員稱，儘管緊急進行搜索仍未尋獲，「它就是會一直往前走，所以可能會出現在任何地方。」網友們看到這則故事便留言開玩笑說，祝福那台掃地機器人可以「享受它的旅行」，因為它在野外並沒有天敵。也有推特網友發文表示，「小傢伙，獲得自由吧」、「加油，小機器人，衝吧！」

報導稱，令人慶幸的是，飯店一名（人類）清潔員隔天下午在入口車道整理環境時，發現了躺在樹木籬笆下的那台「逃家」掃地機器人。飯店方面證實，它上頭的灰塵已經被擦拭乾淨，「現在正快樂地和其他機器人家族們坐在置物架上。」

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