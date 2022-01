英飯店掃地機器人「逃家不歸」結局曝光　網湧入聲援：請放它自由

▲英國飯店發文表示,一台掃地機器人「逃家不歸」。(示意圖/Stocksnap)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國劍橋郡一家飯店上演掃地機器人「逃亡記」,原本掃地機器人在感應到大門門檻後,會自動迴轉,但20日卻有一台掃地機器人直接「逃出飯店」消失無蹤,飯店人員搜索未果便上網PO文協尋,最終它仍是被「帶回家」。然而,網友卻開玩笑地替掃地機器人聲援,它在野外不會遇到天敵,「小傢伙,獲得自由吧!」

▲飯店指出,所有掃地機器人都只能與飯店內的充電配備相容,因此就算被有心人士撿回家,它也毫無用處。(圖/翻攝自Travelodge飯店網站)

根據BBC報導,劍橋蘭花公園(Orchard Park)附近一家Travelodge飯店人員在社群媒體上發文表示,一台掃地機器人20日拚命逃離飯店,已經失蹤了。文中寫道,原本所有掃地機器人碰到一樓入口的門檻都會轉身回到飯店,然而,「這一台卻決定要逃跑,它消失了15分鐘後才被發現。」

飯店人員稱,儘管緊急進行搜索仍未尋獲,「它就是會一直往前走,所以可能會出現在任何地方。」網友們看到這則故事便留言開玩笑說,祝福那台掃地機器人可以「享受它的旅行」,因為它在野外並沒有天敵。也有推特網友發文表示,「小傢伙,獲得自由吧」、「加油,小機器人,衝吧!」

報導稱,令人慶幸的是,飯店一名(人類)清潔員隔天下午在入口車道整理環境時,發現了躺在樹木籬笆下的那台「逃家」掃地機器人。飯店方面證實,它上頭的灰塵已經被擦拭乾淨,「現在正快樂地和其他機器人家族們坐在置物架上。」

Be free, little one... https://t.co/gKqYxyCbZw