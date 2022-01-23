目睹9歲女童丟廚餘　食堂員工秒撈出「強迫吃光」！家長氣炸投訴

▲女員工強迫9歲女童吃廚餘。（圖／翻攝自Wkyc）

圖文／CTWANT

美國俄亥俄州（Ohio）洛蘭市（Lorain）棕櫚小學（Palm Elementary School），去年底（2021年）發生一起食堂女員工強迫學生吃廚餘事件。1名9歲女童被食堂阿姨發現將午餐的鬆餅丟進廚餘桶後，被對方撿起來並強迫吃光，而在場的校長全程目睹卻未阻止；家長得知此事後氣憤向學校投訴，最後該員工與校長雙雙遭開除。

根據《Wkyc》報導，透過食堂的監視器畫面可看到，女童在午餐時間把一塊不想吃的鬆餅丟進廚餘桶後便回到餐桌坐好，此時一名身材圓潤、身穿白色上衣的女員工見狀，立即從廚餘桶中將女童丟棄的鬆餅撿回來，並用餐巾紙擦拭外包裝後，拿到女童的位置要求她吃掉。

隨後女員工疑似怕女童不聽話，乾脆坐下來監督，女童只得乖乖拆開包裝將鬆餅吃光，而該校校長普斯圖爾卡（Debra Pustulka）當時就在現場並目睹了整個過程卻並未出面制止該名員工的行為。報導指出，女童返家後感到身體不適，媽媽威廉絲（LaTosha Williams）問明緣由後十分生氣，親自到學校進行投訴。威廉絲表示，女兒吃下不潔的食物後身體健康出狀況，自己為了照顧孩子連工作都沒了，「這簡直把我全家弄得天翻地覆，她在家時感覺變了，和以前不一樣，甚至不想去上學。」

校方接獲通報後進行內部調查，證實投訴內容屬實，而校長普斯圖爾卡也因收到投訴後未採取適當措施處理，與女員工雙雙遭開除。事後，洛蘭市學區主管傑夫（Jeff Graham）亦嚴正表示，「我們不會容忍侵犯學生尊嚴與尊重的任何行為。」

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