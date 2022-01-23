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長治鄉長高調秀尾牙餐會照片　民眾驚見鍾佳濱坐台下沒戴口罩

▲▼屏東縣長治鄉長古佳川22日晚間在臉書發文，透露自己當天出席「怡統工程尾牙年終感恩餐會」，由圖可見民進黨立委鍾佳濱當時人也在現場。（圖／讀者提供）

▲屏東縣長治鄉長古佳川22日出席尾牙活動，民眾驚見民進黨立委鍾佳濱未配戴口罩。（圖／取自古佳川臉書）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，民進黨主席蔡英文已宣布取消過年的廟宇參拜與紅包發放行程，並呼籲黨公職與2022年地方選舉擬參選人應配合防疫指引，維持社交距離。不過，近日卻有眼尖網友發現，民進黨立委鍾佳濱22日晚間仍在屏東縣長治鄉出席尾牙活動，席間並未確實配戴口罩。

屏東縣長治鄉長古佳川22日晚間在臉書發文，透露自己當天在長治鄉出席「怡統工程尾牙年終感恩餐會」，並且隨手附上5張當天活動的照片，由圖可見鍾佳濱當時人也在現場。不過，古佳川先是在23日午間刪除貼文中的照片，隨後更在下午將整篇文章撤除。

▲▼屏東縣長治鄉長古佳川22日晚間在臉書發文，透露自己當天出席「怡統工程尾牙年終感恩餐會」，由圖可見民進黨立委鍾佳濱當時人也在現場。（圖／讀者提供）

▲有民眾在臉書社團爆料公社質疑，民進黨立委鍾佳濱坐在台下沒戴口罩。（圖／讀者提供）

有民眾23日在臉書社團「爆料公社」轉載古佳川的照片，表示這是昨天剛好在隔壁帶小朋友吃飯，看到好恐怖的尾牙，屏東長治怎麼那麼不怕這次疫情，「本來都不要電視前守著疫情指揮中心最新消息的我，現在比誰都緊張，中央可以要求現在尾牙場都取消嗎？」

該名民眾質疑，大家好像都不怕疫情擴散，尾牙場可以參加，可以不用戴口罩，甚至連口罩都不戴好，還看到鍾佳濱坐在台下沒戴口罩，「政治人物還一直跑，你們不怕我是真怕，這邊可以反應嗎」。

對此，鍾佳濱23日受訪時回應，昨天晚上是好朋友的公司尾牙，也為他的團隊準備一桌，自己在那裡用餐並且上台摸彩，當時是因為坐著用餐時有來電，所以他在看手機，「看照片我的背後就是椅背，那個照片截圖的時候，只截到我的肩膀，其實我的背後是椅背」。

鍾佳濱認為，大家身在公共場所，公眾人物當然都很謹慎，「用餐的時候當然不可能戴口罩，用餐時你在看手機，手上不是拿著碗是拿著手機，可能大家會以為不是在用餐」，他可以理解民眾的關心。

不過，鍾佳濱也說，或許民眾只看到臉書的照片，會以為大家都沒有戴口罩，「因為影片裡面的人，似乎不只一個人沒有戴口罩」，但是要區分出他在人群裡面，自己是坐在餐桌旁邊，用餐時有來電在看手機。

▼鍾佳濱受訪時澄清，當時是因為坐著用餐的時候有來電，所以自己在看手機。（圖／鍾佳濱提供）

▲▼民進黨立委鍾佳濱澄清，當時是因為坐著用餐的時候有來電，所以自己在看手機。（圖／民進黨立委鍾佳濱提供）

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