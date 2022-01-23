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北市再支援20間安心檢疫所　黃珊珊：同島一命、風雨同舟！

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、聯合醫院副總院長璩大成。（圖／北市府提供）

▲▼台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，台北副市長黃珊珊表示，22日晚上，中央又來商借20間安心檢疫所，自己也立刻同意，「非常時期，能早一點控制疫情都是很重要的，劍潭收住無症或輕症確診者，大家都是為了保護醫院的量能，同島一命、風雨同舟！」

黃珊珊指出，今天環南市場與畜產公司專案施打第三劑BNT疫苗，因為他們提供大台北地區餐廳的食材，下周北市府也會到北農及漁產公司為從業人員施打第三劑疫苗，務必確保大台北地區的食物來源安全充足。

黃珊姍表示，23日台北市有一家三口確診案例，昨天接獲通報，同仁徹夜疫調匡列隔離對象，最重要的是他們的感染源不明，又沒有與桃園或現存個案有足跡或活動重疊，這就有很嚴重的社區感染的風險，因為被採檢發現通常是已經發病，發病之前在台北市的社區內應該已經有感染源還沒有被找到，就像回到去年五月，發現時，社區已經燒了一個星期左右。

對於本土疫情延燒，黃珊珊指出，北市府早已經有社區感染的心理準備，也做好各項應變準備，所以專責防疫旅館、採檢車來速、醫護天使團隨時都準備好。我們的防疫旅館也會成為「變形金剛」，平常收居家檢疫、隨時變身收「居家隔離」，必要時天使團進駐後就成為「加強版專責防疫旅館」。

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