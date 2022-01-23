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結婚週年挑燈夜戰協商總預算　游錫堃：餘生難忘的日子

▲▼立法院朝野黨團22日挑燈夜戰，協商111年度中央政府總預算案。（圖／取自游錫堃臉書）

▲立法院挑燈夜戰協商中央政府總預算案，朝野黨團幹部會後合照留念。（圖／取自游錫堃臉書）

記者林銘翰／台北報導

立法院朝野黨團22日挑燈夜戰，協商111年度中央政府總預算案，立法院長游錫堃透落臉書表示，今天會是他餘生一個難忘的日子，因為一方面是結婚週年的日子，一方面也是主持朝野黨團協商到半夜的日子。

游錫堃22日召集朝野黨團協商，研商「中華民國111年度中央政府總預算案」相關事宜，朝野協商從上午9時30起至晚上11時25分許結束，協商完成近2000案的預算提案。

游錫堃隨後在臉書發文說明，今天的朝野黨團協商，從上午9時30分到晚上11時15分，扣除中間用餐時間，整整主持了12個小時的會議。看到朝野黨團幹部的努力，意見容有不同，但奉獻的心完全一樣，令他感動。

游錫堃指出，預算協商時而寸步難行，時而大步向前。欣慰的是，總預算6113案，經過一週以來的努力，到昨天晚上為止，已經完成了3087案，還有3026案，希望下週能順利進行。

游錫堃也說，如果能在1月28日以前完成三讀，就能讓全國公務員在春節後，很快地領到加薪，「想到這裡，內心充滿了期待！」

另外，民進黨團總召柯建銘23日深夜也在臉書表示，總預算審查僅走一半，請國民黨勿再杯葛，讓剩餘預算與法案順利通過。

柯建銘說明，本次總預算審查，進行至昨天晚間11時24分結束，從週一到週六，吵吵鬧鬧中，終於走了半數，還有近3000案尚待協商，原本預計22日可以順利審查完畢，豈料國民黨不斷藉故杯葛拖延，使得原本預計24日可以順利三讀的時程出現變數。

柯建銘指出，後續還有《產業創新條例》、「私立高級中等以上學校退場條例」及酒駕相關等重要法案需要處理，加上近日Omicron疫情嚴重，朝野應該要做全國模範，儘早結束臨時會，勿讓眾多職員助理官員在此群聚。

柯建銘也說，奉勸國民黨勿再無理杯葛預算審查，早日讓臨時會結束，讓行政部門可以專心在防疫工作上，方為全民之福。

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