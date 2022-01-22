　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨缺席修憲　柯建銘喊話：院會表決回頭是岸「不要自掘墳墓」

▲▼立法院修憲委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲修憲委員會今天落幕，3黨立委合影留念。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院修憲委員會今（22）日將本周初審通過的18歲公民權修憲案，送出委員會，提請院會討論；院會討論前仍需進行黨團協商，之後再經院會4分之3立委決議，才會正式提出交由人民投票複決。對於國民黨團持續杯葛、不出席修憲委員會，民進黨團總召柯建銘呼籲，修憲是歷史時刻，希望他們在院會表決時回頭是岸，「不要自掘墳墓」；時代力量黨團總召邱顯智也說，對於國民黨未出席感到非常遺憾。

柯建銘說，修憲「18歲公民權」終於在今天送出委員會，但是此刻他們沒有興奮，而是只有遺憾和譴責，譴責國民黨逃避責任，歷史會記住的，未來「18歲公民權」將決戰院會，希望國民黨不要再杯葛、不要再抵制，「18歲公民權」是台灣年輕人期待的，也是台灣人的普世價值。

柯建銘說，現在是憲政時刻，也是歷史時刻，他常常說，修憲是本世紀這一代政治人物最艱難的課題，因為需要立法院4分之3決議。他直言，國民黨在計算「18歲公民權」在選票上的影響，他們認為對他們不利，但是修憲是主權國家最重要的議題，行憲70多年、經過7次修憲，他們今天才能在這個地方繼續推動修憲，一定要記住前總統李登輝的貢獻，因為他促成1991年修憲，通過《中華民國憲法增修條文》與廢除《動員戡亂時期臨時條款》，從此展開兩岸分治，這是一個很重要的分水嶺，讓台灣可以一步一步往前走。

柯建銘表示，民進黨針對修憲提出「18歲公民權」、「五權變三權，廢考監兩院」、降低修憲門檻等主張，今天看到朝野共同決議，只有「18歲公民權」先出委員會，呼籲國民黨不要假杯葛真濟私，請他們不要自掘墳墓，希望他們在院會表決的時候能夠回頭是岸。

邱顯智表示，時代力量能夠參與這樣的修憲時刻，感到非常榮幸，不過對於國民黨不願意參加修憲委員會，他們感到非常遺憾。他說，感謝民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委先取得「18歲公民權」共識，也希望國民黨在表決時能夠來支持，其次是在降低修憲門檻、廢除考監兩院、基本人權等議題上，希望3黨都能夠先有一個共識，且修憲委員會之後應該持續存在，包括2022、2024大選都有機會可以針對修憲課題做討論。

台灣民眾黨立委張其祿則說，今天是一個歷史時刻，民眾黨從選舉以來就主張「還政於民」，進入國會後也提出修憲倡議，並支持立法院長游錫堃擔任國會議長，因為游承諾任內將推動修憲，而後民眾黨也提出「一憲二法」主張，很高興能夠看到修憲進程能夠往前邁進，不過，面對非常艱難的修憲工程，只要少數就可以否決多數，呼籲朝野政黨繼續往前，並在最後公民複決階段爭取國人支持。

▲▼立法院修憲委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼立法院修憲委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
快訊／家長確診！　高雄某國小緊急停課一天
快訊／高雄確診恐是「雙位數」！　急發簡訊通知足跡重疊民眾
亞旭桃園廠爆群聚！　竹北廠1員工1／13曾前往
快訊／高雄夢時代宣布：緊急休館一天　
Keanna連發6黑底白字！　「為ØZI和男友吵架分手」
LIVE／亞旭「疫」暴確診累計70人　桃園急設2篩檢站追餐廳
朴信惠婚禮現場照曝光！　裸背婚紗激美
8張「防疫保單」一次看！　最高可領10萬
快訊／北市確診再+1！　Ct值僅10

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文：蔣經國堅定保台立場，是當前台灣人民最大共識

經國七海園區開幕　柯文哲：台灣走向民主自由「蔣經國有貢獻」

「蔣經國圖書館」開幕　台教會：無法抹滅兩蔣統治歷史

民眾黨指飛行員不足、缺乏訓練　空軍：積極應對從未敢懈怠

收治桃園確診者56人　黃珊珊：台北也吃緊「年前再開200間房準備」

快訊／北市今+1！小孩自高雄返台北　傳染給母親「Ct值僅10」

快訊／新北市府員工「快篩陽PCR陰」　同樓層急匡30人採檢

快訊／亞旭移工確診延燒中和廠？　侯友宜：兩廠區無互相調派

國民黨缺席修憲　柯建銘喊話：院會表決回頭是岸「不要自掘墳墓」

立法院修憲委員會落幕　「18歲公民權」送院會拼表決

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

蔡英文：蔣經國堅定保台立場，是當前台灣人民最大共識

經國七海園區開幕　柯文哲：台灣走向民主自由「蔣經國有貢獻」

「蔣經國圖書館」開幕　台教會：無法抹滅兩蔣統治歷史

民眾黨指飛行員不足、缺乏訓練　空軍：積極應對從未敢懈怠

收治桃園確診者56人　黃珊珊：台北也吃緊「年前再開200間房準備」

快訊／北市今+1！小孩自高雄返台北　傳染給母親「Ct值僅10」

快訊／新北市府員工「快篩陽PCR陰」　同樓層急匡30人採檢

快訊／亞旭移工確診延燒中和廠？　侯友宜：兩廠區無互相調派

國民黨缺席修憲　柯建銘喊話：院會表決回頭是岸「不要自掘墳墓」

立法院修憲委員會落幕　「18歲公民權」送院會拼表決

蔡英文：蔣經國堅定保台立場，是當前台灣人民最大共識

IKEA回應麥當勞嗆聲　一天弄出疊字展　千名網友按讚：實在太狂！

「ØZI主動追求給承諾」Keanna全說了！戳破他無情人設：二度傷害我

快訊／家長確診！高雄某國小緊急停課一天

日清「達摩開運杯麵」超萌藏驚喜！　躲了必勝貓咪應援考生

達比修有超喜歡火腿新球衣　今年首度牛棚很滿意

港府：人道毀滅倉鼠是為了民眾健康　晚採取行動「後果難以負擔」

亞旭移工「24人擠1房」大爆發！作家最怕1點：暴露人性了

醬筍西瓜綿放進配菜！漢來美食鐵板燒牛排館升級　要喚醒記憶裡味道

桃園市成棒隊補7人　張朝盛、盧瑞祥入列

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

政治熱門新聞

快訊／桃園+60！黃珊珊證實56人「送劍潭隔離」

快訊／北市今+1！小孩自高雄返台北　傳染給母親「Ct值僅10」

蔡英文罕見臉書自PO「裙裝照」！

注意！北車莫德納隨到隨打只剩2天　24日起換BNT、AZ上場

快訊／新北市府員工快篩陽性辦公室急清消　PCR結果出爐

快訊／北市75歲嬤確診！兩孫子就讀北投國中、國小　採檢結果出爐

北市開2接種站　增1.1萬劑高端、BNT

獨／黃瀞瑩遞辭呈農曆年後離開柯市府　投入士北選區經營

快訊／微風信義、饗饗信義店有確診足跡

潘孟安當眾轟莊瑞雄、鍾佳濱助理下台

快訊／柯文哲挺維持二級　「就讓它慢慢感染」

快訊／新北市府員工「快篩陽PCR陰」　同樓層急匡30人採檢

LIVE／經國七海文化園區開幕　蔡馬柯朱罕見同台

快訊／桃園移工群聚爆60人確診　侯友宜：無新北市民

更多熱門

相關新聞

張溫鷹之女陳俞融轉戰北區為綠營爭取第二席台中市議員

張溫鷹之女陳俞融轉戰北區為綠營爭取第二席台中市議員

前台中市長張溫鷹之女陳俞融，於2018年以「政二代」之姿欲參選台中縣議員，但民進黨初選未過關；她日前宣布今年將捲土重來，並從中西區轉戰綠營的「艱困選區」北區，希望為民進黨拿下該區第二席市議員。

綠營士林北投8搶5大爆棚！焦糖陸戰陷苦戰　王威中備戰中

綠營士林北投8搶5大爆棚！焦糖陸戰陷苦戰　王威中備戰中

「中道」不應消失　談BBC與華視

「中道」不應消失　談BBC與華視

蔡適應賀年曬愛犬Tony　限量虎年「福袋」好萌

蔡適應賀年曬愛犬Tony　限量虎年「福袋」好萌

國民黨秀公文打臉台電：電不會從天上掉下來

國民黨秀公文打臉台電：電不會從天上掉下來

關鍵字：

柯建銘邱顯智邱臣遠國民黨民進黨時代力量台灣民眾黨修憲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

朴信惠、崔泰俊絕美婚紗照曝光！

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

她守貞5年初夜沒流血被老公嫌！醫看傻：根本沒破

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

天王嫂結局大不同！網揭「最大區別」

一夜＋60　網：年前大爆炸1行業最慘

史上最硬教召來了！苦主接成功嶺電話崩潰

更多

最夯影音

更多
不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚
柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面