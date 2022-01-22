國民黨缺席修憲　柯建銘喊話：院會表決回頭是岸「不要自掘墳墓」

▲修憲委員會今天落幕，3黨立委合影留念。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院修憲委員會今（22）日將本周初審通過的18歲公民權修憲案，送出委員會，提請院會討論；院會討論前仍需進行黨團協商，之後再經院會4分之3立委決議，才會正式提出交由人民投票複決。對於國民黨團持續杯葛、不出席修憲委員會，民進黨團總召柯建銘呼籲，修憲是歷史時刻，希望他們在院會表決時回頭是岸，「不要自掘墳墓」；時代力量黨團總召邱顯智也說，對於國民黨未出席感到非常遺憾。

柯建銘說，修憲「18歲公民權」終於在今天送出委員會，但是此刻他們沒有興奮，而是只有遺憾和譴責，譴責國民黨逃避責任，歷史會記住的，未來「18歲公民權」將決戰院會，希望國民黨不要再杯葛、不要再抵制，「18歲公民權」是台灣年輕人期待的，也是台灣人的普世價值。

柯建銘說，現在是憲政時刻，也是歷史時刻，他常常說，修憲是本世紀這一代政治人物最艱難的課題，因為需要立法院4分之3決議。他直言，國民黨在計算「18歲公民權」在選票上的影響，他們認為對他們不利，但是修憲是主權國家最重要的議題，行憲70多年、經過7次修憲，他們今天才能在這個地方繼續推動修憲，一定要記住前總統李登輝的貢獻，因為他促成1991年修憲，通過《中華民國憲法增修條文》與廢除《動員戡亂時期臨時條款》，從此展開兩岸分治，這是一個很重要的分水嶺，讓台灣可以一步一步往前走。

柯建銘表示，民進黨針對修憲提出「18歲公民權」、「五權變三權，廢考監兩院」、降低修憲門檻等主張，今天看到朝野共同決議，只有「18歲公民權」先出委員會，呼籲國民黨不要假杯葛真濟私，請他們不要自掘墳墓，希望他們在院會表決的時候能夠回頭是岸。

邱顯智表示，時代力量能夠參與這樣的修憲時刻，感到非常榮幸，不過對於國民黨不願意參加修憲委員會，他們感到非常遺憾。他說，感謝民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委先取得「18歲公民權」共識，也希望國民黨在表決時能夠來支持，其次是在降低修憲門檻、廢除考監兩院、基本人權等議題上，希望3黨都能夠先有一個共識，且修憲委員會之後應該持續存在，包括2022、2024大選都有機會可以針對修憲課題做討論。

台灣民眾黨立委張其祿則說，今天是一個歷史時刻，民眾黨從選舉以來就主張「還政於民」，進入國會後也提出修憲倡議，並支持立法院長游錫堃擔任國會議長，因為游承諾任內將推動修憲，而後民眾黨也提出「一憲二法」主張，很高興能夠看到修憲進程能夠往前邁進，不過，面對非常艱難的修憲工程，只要少數就可以否決多數，呼籲朝野政黨繼續往前，並在最後公民複決階段爭取國人支持。