立法院修憲委員會落幕　「18歲公民權」送院會拼表決

▲立法院修憲委員會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

修憲重大進展！立法院修憲委員會今（22）日將本周初審通過的18歲公民權修憲案，送出委員會，提請院會討論；院會討論前仍需進行黨團協商，之後再經院會4分之3立委決議，才會正式提出交由人民投票複決。

立法院修憲委員會18日首度進行修憲提案的逐條討論，在國民黨立委持續缺席下，民進黨、台灣民眾黨、時代力量立法院黨團達成共識，以修正動議共提18歲公民權修憲版本，最終經點名表決通過3黨共提、民進黨立委管碧玲領銜的修憲版本。由於今天處理議事錄時，在場立委並未提出異議，因此通過。

此外，修憲委員會今天也通過民進黨、時代力量、台灣民眾黨立委所提臨時提案，建請除今天審議完竣送出第10屆修憲委員會的18歲公民權修憲案外，其餘保留在修憲委員會的諸多提案，包括降低修憲門檻、廢考監落實三權分立、基本人權保障等，均能盡量再找時機繼續審議協商，努力讓其他有共識的修憲議題，能在2024年公投複決，以讓《中華民國憲法》能與時俱進，並回應人民對修憲的期待。

初審通過的18歲公民權修憲案，增訂《中華民國憲法增修條文》第一條之一，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。

至於修憲期程方面，根據《憲法增修條文》規定，修憲須經立委4分之1提議、4分之3出席，以及出席立委4分之3決議，才能提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。