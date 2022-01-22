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王必勝預告「確診不會少」！遠雄園區停工大清消　30公司員工採檢

▲▼遠雄園區。（圖／翻攝臉書／王必勝）

▲遠雄園區成立前進指揮所。（圖／翻攝臉書／王必勝）

記者柯振中／綜合報導

遠雄自貿經濟園區爆出群聚感染，指揮中心為了迅速應對，成立前進指揮所，醫福會執行長王必勝再度披掛上陣。王必勝22日在臉書上分享工作進度，目前持續擴大檢驗，主要對象鎖定電腦公司鎖在的兩棟大樓、共30家公司的員工等人，預期確診人數不低，「清零不是目標，清零是我們防疫工作的態度。」

桃園遠雄自貿經濟園區的亞旭電腦爆出群聚感染，共計64人確診，指揮中心22日緊急成立前進指揮所，王必勝再度擔任指揮官。

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▲▼遠雄園區。（圖／翻攝臉書／王必勝）

▲▼遠雄園區。（圖／翻攝臉書／王必勝）

▲▼遠雄園區。（圖／翻攝臉書／王必勝）

王必勝晚間分享，他5日奉命前往桃機，成立前進指揮所，至今17天，而21日桃機的一線人員共有7,373人進行PCR，除了1位陽性、確定是先前的確診者以外，其餘皆為陰性，而清潔員傳播鏈最後足跡也滿14天，意味著桃機目前相當乾淨、穩定，「防疫人員確診那一條鏈目前都沒有增加相關確診者，如果持續到下週二也可說很安全了。期待桃機持續努力，早日恢復常態管理。」

王必勝分享遠雄園區的工作狀況，目前擴大檢驗當中，主要對象鎖定電腦公司所在的兩棟大樓，共30家公司的員工，以及同棟移工宿舍、其他公司的移工，預計「確診也不會少」，匡列隔離的員工將送往集中檢疫所，23日所有公司也會停工大清消，也會對確診移工展開調查，通知假日接觸的他廠移工儘速採檢、並通知同廠員工快篩，「清零不是目標，清零是我們防疫工作的態度。」

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