亞旭電子移工群聚確診激增　桃園擴大增設2處社區採檢站

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日於市府防疫專案會議時表示，因西堤餐廳顧客衍生遠雄自由貿易港區移工群聚感染事件，21日已採檢1,005人，其中63人陽性確診，加計先前已確診的6人，總計達69人確診，另有1位外籍移工因離職返國，自費前往醫院採檢確診，目前尚未出境。

▲鄭市長表示，西堤衍生移工群聚確診激增，桃園今日增設兩處採檢站，擴大採檢。（圖／市府提供）

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由於遠雄自由貿易港區屬於管制區，相關人員需證件出入，但工作人員及廠商眾多，中央前進指揮所已決定針對遠雄自由貿易港區進行全區採檢，預估採檢人數將超過萬人，港區外的社區則由市府負責採檢，市府將在遠雄自由貿易港區附近的大園區菓林、蘆竹區南崁地區增設社區採檢站，透過擴大採檢及社區疫調的方式，全力找出相關足跡。

鄭市長說明，位於遠雄自由貿易港區的亞旭電腦廠區外籍移工共有386人，目前確診者主要以菲律賓籍移工為主，確診者中有7人為本國籍，疫調初步結果顯示，廠區移工有共用餐廳及同住移工宿舍的情形，而廠區宿舍有8處，其中7處在他處，1處在遠雄自由貿易港區的加值園區3、4樓，宿舍房間每人平均皆有3.6平方公尺的居住空間，房間內設置上下舖，1人1床，每房約5人至24人不等，居住空間符合生活照顧規定。

確診的外籍移工（案18219、18220）在西堤用餐時並未進行實聯制，也無相關訂位資料，屬於後續採檢中發現的確診案，因此市府連夜進行反向疫調及採檢，希望儘速找出群聚感染事件輪廓。市府也將針對移工常出入的天主教教會、餐廳進行採檢，對於菲律賓籍移工常出入的天主教教會，則會透過教會系統，通知參與教會禮拜及足跡有重疊的教友們前來採檢。