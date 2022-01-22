快訊／開罰亞旭電腦60萬！員工確診竟不甩停工令　鄭文燦說話了

▲亞旭電腦於移工確診後，未依規定停工遭市府裁罰60萬。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

針對遠雄自由貿易港區移工群聚感染事件，桃園市長鄭文燦22日於市府疫情說明會表示，亞旭電腦公司21日出現確診個案時，市府即下達停工令，不過仍有部分員工在下達停工令之後仍持續作業，針對未依規定停工，市府依《傳染病防治法》裁罰30萬元。

另依「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」之規定，亞旭電腦公司未確實註記移工外出地點紀錄、未落實分艙、分流工作原則及移工調派規定等指引，因此市府依《就業服務法》採取最重裁罰30萬元。

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鄭市長進一步說明，遠雄自由貿易港區移工群聚感染事件，昨（21）日市府採檢1,005人，其中確診移工63人、本國籍7人，累計確診人數達70人，目前14位收治於醫院、56位後送至集中檢疫所，另居家隔離323人。

又，亞旭電腦外籍移工多於遠雄自由貿易港區內的加值園區工作，加值園區主要分為A、B兩棟，作業工廠位於B棟3樓及4樓，作業倉庫則位於A棟10樓。移工宿舍部分，有1處位於遠雄自由貿易港區內，該宿舍共入住209人，居住型態多為共同生活，以大房間1人1床的方式，每房平均入住7至24人不等；此外，另有7處移工宿舍位於遠雄自由貿易港區外，居住人數共177人，市府將全數進行匡列採檢，並加強疫調。