台南海鮮餐廳匡列168人採檢陰性　確診者足跡曾至南化、大內

▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日表示，因應高雄確診案例案18212在1月16日11時到15時，在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，21日下午已率先針對風險較高的168位民眾進行篩檢，結果出爐皆為陰性，22日上午再採檢242人，等待報告出爐中。





黃偉哲市長指出，高雄確診案例案18212 案，共匡列571人，含居家隔離11人、自主健康管理180人、自我健康監測380人，其中已採檢168人陰性，242人等結果。22日台南市政府也公布另外一個確診者足跡，為高雄確診個案案18352，曾於1月18日約11時30分至12時30分前往台南市南化區無人居住的老家打掃，下午2時到3時前往大內區長照機構探病，所幸該長照機構遵守嚴格防疫措施，並未讓探訪者入內，而是在戶外進行探視。目前已匡列13位接觸者進行居家隔離，包含1位親友、長照機構住民1位、行政人員2位、護理人員3位，長照人員6位，均已進行採檢等待報告出爐。

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衛生局長許以霖指出，高雄案18212對於隱匿足跡的部分，經跟中央流行疫情指揮中心還有高雄市政府聯繫，高雄市政府也已經回應，針對這位隱匿疫情者，將處以新台幣6萬到30萬的罰款。

台南市衛生局長許以霖呼籲民眾，這段期間避免到醫院以及長照機構進行不必要的探病，以避免機構感染。另針對台南市疫苗接種情形，至21日止，台南市共接種297萬2431劑次，人口涵蓋率78.3％，第二劑涵蓋率69.8％，加強劑及追加劑涵蓋率11.3％。





針對有民眾反映台南高端疫苗不好預約，許以霖局長強調，台南市1/19及1/23有為了高端疫苗開放大型施打站，但是1/19南瀛堂施打站場次並未額滿，而1/23許石音樂圖書館場次目前已額滿。市府盤點市內各醫療院所統計尚有2萬多劑高端疫苗，預計下周開始會在台南各區醫療院所開放2-3天施打高端疫苗場次。詳細施打時間地點將再公布。





許以霖再次呼籲民眾，近期避免出入人多場所，且務必要落實實聯制，體溫量測及手部消毒也很重要。依照這波omicron疫情來看，手部消毒相當重要，提醒大家要隨時做好手部消毒，人流管制也要維持戶外1公尺、室內1.5公尺社交距離，同時禁止試吃及邊走邊吃。南市府將會加強稽查跟開罰。搭乘大眾工具全程配戴口罩，也將加強查緝防疫旅館次數。



另外，民眾前往八大場所，一定要出示接種兩劑COVID-19疫苗滿14天紀錄，才可入內消費。八大場所工作人員也一定要接種兩劑疫苗滿14天，如果沒有完整接種者，每周要定期篩檢。許以霖提醒，疫苗接種紀錄除了紙本外，在健保快易通、數位新冠病毒健康證明平台上也都可提供檢視。





最後，許以霖也提醒從1/23起，所有運具內，包含高鐵、台鐵、公路客運、船舶國內航班、車廂、航空器，都全面禁止飲食，請市民務必注意配合。