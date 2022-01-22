　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南海鮮餐廳匡列168人採檢陰性　確診者足跡曾至南化、大內

▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日表示，因應高雄確診案例案18212在1月16日11時到15時，在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，21日下午已率先針對風險較高的168位民眾進行篩檢，結果出爐皆為陰性，22日上午再採檢242人，等待報告出爐中。

▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，高雄確診案例案18212 案，共匡列571人，含居家隔離11人、自主健康管理180人、自我健康監測380人，其中已採檢168人陰性，242人等結果。22日台南市政府也公布另外一個確診者足跡，為高雄確診個案案18352，曾於1月18日約11時30分至12時30分前往台南市南化區無人居住的老家打掃，下午2時到3時前往大內區長照機構探病，所幸該長照機構遵守嚴格防疫措施，並未讓探訪者入內，而是在戶外進行探視。目前已匡列13位接觸者進行居家隔離，包含1位親友、長照機構住民1位、行政人員2位、護理人員3位，長照人員6位，均已進行採檢等待報告出爐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，高雄案18212對於隱匿足跡的部分，經跟中央流行疫情指揮中心還有高雄市政府聯繫，高雄市政府也已經回應，針對這位隱匿疫情者，將處以新台幣6萬到30萬的罰款。

▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖呼籲民眾，這段期間避免到醫院以及長照機構進行不必要的探病，以避免機構感染。另針對台南市疫苗接種情形，至21日止，台南市共接種297萬2431劑次，人口涵蓋率78.3％，第二劑涵蓋率69.8％，加強劑及追加劑涵蓋率11.3％。

▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對有民眾反映台南高端疫苗不好預約，許以霖局長強調，台南市1/19及1/23有為了高端疫苗開放大型施打站，但是1/19南瀛堂施打站場次並未額滿，而1/23許石音樂圖書館場次目前已額滿。市府盤點市內各醫療院所統計尚有2萬多劑高端疫苗，預計下周開始會在台南各區醫療院所開放2-3天施打高端疫苗場次。詳細施打時間地點將再公布。

▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖再次呼籲民眾，近期避免出入人多場所，且務必要落實實聯制，體溫量測及手部消毒也很重要。依照這波omicron疫情來看，手部消毒相當重要，提醒大家要隨時做好手部消毒，人流管制也要維持戶外1公尺、室內1.5公尺社交距離，同時禁止試吃及邊走邊吃。南市府將會加強稽查跟開罰。搭乘大眾工具全程配戴口罩，也將加強查緝防疫旅館次數。▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，民眾前往八大場所，一定要出示接種兩劑COVID-19疫苗滿14天紀錄，才可入內消費。八大場所工作人員也一定要接種兩劑疫苗滿14天，如果沒有完整接種者，每周要定期篩檢。許以霖提醒，疫苗接種紀錄除了紙本外，在健保快易通、數位新冠病毒健康證明平台上也都可提供檢視。

▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後，許以霖也提醒從1/23起，所有運具內，包含高鐵、台鐵、公路客運、船舶國內航班、車廂、航空器，都全面禁止飲食，請市民務必注意配合。

▲台南市長黃偉哲表示，高雄確診案例案18212在台南市玄饌海鮮宴會館活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，168位民眾篩檢為陰性，今日上午又再採檢242人，等待報告出爐中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
Omicron本土已166例　羅一鈞曝「最常見症狀」佔一半
沒趕上車？　台鐵車站驚見2隻「旅客帶不走的雞」
學測國綜考完！　題目、答案跟預估五標看這邊
大甲鎮瀾宮開第一槍！　取消搶頭香及發紅包
快訊／逆轉！染疫喜宴男「同桌女友陰性」　衛生局親自致電道歉
段宜康突發文了！　開炮蔡英文「莫名其妙」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵EMU3000「暫停供應限定便當、哈根達斯」　改提供商務客點心

本土疫情升溫　台東縣醫院、長照機構明天起禁止探視

安寶產後護理之家開幕　將樹立台南產後護理之家新標竿

快訊／亞旭竹北廠員工曾赴桃園！PCR結果曝　178人下周分流上班

高雄+14炸出46處足跡！大清消畫面曝　3大百貨今緊急停業一天

台南海鮮餐廳匡列168人採檢陰性　確診者足跡曾至南化、大內

彰化南瑤宮除夕搶頭香確定喊卡　除夕夜「路跑迎頭香」也停辦

學測國綜考完！題目、答案跟預估五標看這邊

桃園孕婦確診「感染源不明」！　大湳市場買菜女「和機場同定序」

Omicron疫情升溫　大甲鎮瀾宮取消搶頭香及發紅包

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

晚十分鐘下課、到處認乾哥　各種學生時代回憶超青春！

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

台鐵EMU3000「暫停供應限定便當、哈根達斯」　改提供商務客點心

本土疫情升溫　台東縣醫院、長照機構明天起禁止探視

安寶產後護理之家開幕　將樹立台南產後護理之家新標竿

快訊／亞旭竹北廠員工曾赴桃園！PCR結果曝　178人下周分流上班

高雄+14炸出46處足跡！大清消畫面曝　3大百貨今緊急停業一天

台南海鮮餐廳匡列168人採檢陰性　確診者足跡曾至南化、大內

彰化南瑤宮除夕搶頭香確定喊卡　除夕夜「路跑迎頭香」也停辦

學測國綜考完！題目、答案跟預估五標看這邊

桃園孕婦確診「感染源不明」！　大湳市場買菜女「和機場同定序」

Omicron疫情升溫　大甲鎮瀾宮取消搶頭香及發紅包

浪漫雪白看不盡！賴家古厝梅園大爆發被盛讚「花況十年來最美」

亞旭發布6點疫情最新說明！已三級防疫　影響母公司華碩合併營收小於0.1％

台鐵EMU3000「暫停供應限定便當、哈根達斯」　改提供商務客點心

疾管署疫情圖表「桃園跟雙北一樣慘」　她酸：創造統計學奇蹟！

桃園群聚擴大　監委曝：問題在移工住宿環境「1層住20人共用衛浴」

雷洪6妻妾落跑打擊　改專情小10歲妻「還有人照顧我要珍惜」

買新透天「邊間蹦出神壇」　他飆罵心都涼了！苦主嘆：房價GG

第12屆國泰世華旭村盃全國少年足球賽開踼

熟客獨享的隱藏版菜單！高雄嚐港式台味菜　龍蝦泡飯整碗都是精華

曾敬驊私下的好感穿搭男大生必學　亮色系撞色搭配讓人好想親近

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

生活熱門新聞

快訊／本土+82「創今年新高」、另增48境外

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

Omicron致死率出爐！醫喊：別再說小感冒不會死

高雄今日暴增14例！最新足跡公布

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

確診者足跡燒到彰化！

一夜＋60　網：年前大爆炸1行業最慘

即／疑有確診者足跡！夢時代今休館一天

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

更多熱門

相關新聞

高雄染疫學生騎機車　彰化列2足跡...匡列3人採檢

高雄染疫學生騎機車　彰化列2足跡...匡列3人採檢

新冠疫情捲土重來，彰化縣已經超過5個月零確診，卻傳出7-11功湖門市、台灣中油西線站有確診者足跡，衛生局疾病管制科長王曉琪指出，2足跡來自同一人，是一名高雄學生騎機車返回台北住家，中途行經彰化地區停在自助式加油站加油、到小七停留主要是用餐，沒有使用廁所等，目前匡列功湖門市3名採檢者。

即／高雄首波感染期曝！中港商島區陽性率0.28

即／高雄首波感染期曝！中港商島區陽性率0.28

陳其邁宣布：3里擴大篩檢+提供快篩

陳其邁宣布：3里擴大篩檢+提供快篩

台南打造特色公園不遺餘力

台南打造特色公園不遺餘力

陳其邁：中港商島區為高風險區域！加強自主健康管理

陳其邁：中港商島區為高風險區域！加強自主健康管理

關鍵字：

台南玄饌海鮮確診南化大內

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土+82「創今年新高」、另增48境外

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

朴信惠、崔泰俊絕美婚紗照曝光！

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

Omicron致死率出爐！醫喊：別再說小感冒不會死

高雄今日暴增14例！最新足跡公布

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

更多

最夯影音

更多
不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚
【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面