台南打造特色公園不遺餘力　要給孩子美好的童年回憶

▲台南市工務局近期已完成3座公園特色遊戲場，卻卡在第三方認證檢驗單位不多，導致驗證大排長龍，目前都無法開放使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲聽到家長與孩童們對特色公園的殷切期盼！工務局近幾年積極改善現有公園內原罐頭遊具，同時新開闢公園特色遊戲場；近期已完成3座公園特色遊戲場，卻卡在第三方認證檢驗單位不多，導致驗證大排長龍，目前都無法開放使用，市府感到相當無奈，為了安全著想，請市民朋友再耐心等待一下。



台南市自2019年迄今，已完成13座有設置遊戲場的特色公園，其中近期完成的安平區怡平公園、歸仁區公兒6及南區公6（健康市場）等三座特色公園，已引起民眾關注，但因尚未完成第三方認證檢驗，因此無法啟用。





工務局表示，衛福部2021年10月修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求遊具設施都需通過第三方認證檢驗後始可開放使用，但全國認證單位目前僅10家，各縣市的許多公園、學校遊戲場都等著第三方認證檢驗，導致驗證大排長龍。工務局會持續與第三方認證檢驗單位聯繫，希望能儘速開放已完工的特色遊戲場，讓家長、孩童有更多的遊戲天堂可以歡樂嬉戲。



市府打造特色公園不遺餘力，除已完成13座特色公園，目前興建施工中的還有安平區港濱歷史公園及南區灣裡人工溼地公園；另外，還有11座特色公園已進入規劃設計，將陸續發包興建，滿足家長與孩童的期待，給孩子們一個未來美好的童年回憶。