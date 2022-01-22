快訊／高雄首波感染期曝！陳其邁公布「中港商島區」陽性篩檢率

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市單日爆發14例，高雄市長陳其邁宣布「中島商島區」為高風險危險區域，所以在中島商島區曾經出去的民眾將必須進行「加強自治健康管理」，不得搭乘大眾運輸系統，他也公布高雄市可能的「首波」感染時期。

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁表示，看起來發病日期為15日到19日，所以可能的感染源應該是在10日到15日為第一波感染源，而且主要增加個案都在中港商島區，主要是在散裝貨輪區，因為新光輪上船修理的人，下船後跟工程行或港區工作者有接觸感區，所以進出中港區的人員，全部匡列採檢，就從34號碼頭開始。

目前已對匡列近3800位來進行篩檢， 同時分析目前篩檢數2152人，有陽性反應為6人，陽性率是0.28。陳其邁表示「 在中島區看起來還是風險區域最高的，把它畫定為風險區，陸續會進行三階段的篩檢，會進行pcr採檢，利用擴大篩檢的方式，來找出確診個案」。

▲高雄市要求「加強自主防護管理內容」 。（圖／高雄市政府提供）

另外近3800位的人員，除了篩檢外，並要求落實加強自主健康管理，除了共用房間之外，必須遵守相關規定，最重要的就是不可搭乘搭公共運輸交通工具。 盡量每天記錄自己的活動，戴口罩以及保持社交距離。