高雄染疫學生騎機車經過彰化　列2足跡...匡列3人採檢

記者唐詠絮／彰化報導

新冠疫情捲土重來，彰化縣已經超過5個月零確診，卻傳出7-11功湖門市、台灣中油西線站有確診者足跡，衛生局疾病管制科長王曉琪指出，2足跡來自同一人，是一名高雄學生騎機車返回台北住家，中途行經彰化地區停在自助式加油站加油、到小七停留主要是用餐，沒有使用廁所等，目前匡列功湖門市3名採檢者。

▲彰化有來自外縣市2足跡。（圖／彰化縣衛生局提供，以下同）

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▲彰化持續155天零確診。（圖／彰化縣衛生局提供）

王曉琪指出，昨日深夜接到中央通報彰化有確診者足跡，分別是本月14日晚間10時32分到11時2分，於7-11功湖門市、同日晚間11時34分到11時40分在台灣中油西線站，據了解，功湖門市已經清消過2次，今天仍正常營業，其中有2名是14日當天上班的人員，上午已經前往採檢均為陰性，下午也將會有人員前往採檢，今天下午也會完成清消工作。

▲彰化衛生局對餐廳業者加嚴措施。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化縣政府今天也針對防疫做出說明，今天是連續第155天+0，防疫仍不能鬆懈，同時針對春節期間宴席餐廳業者加嚴防疫措施，並提供免費家用快篩劑，工作人員應盡速完整接種COVID-19疫苗，有呼吸道症狀在家休息、做快篩、另外工作人員應每日量體溫、勤洗手、戴口罩及加強環境及廁所清潔消毒。

彰化縣衛生局強調，為防範發生持續社區傳播，請曾出入上述相關場所之民眾，自出入該場所起14天內，若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請儘速戴口罩就醫，主動告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，不得搭乘大眾運輸。