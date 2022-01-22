快訊／海科大確診學生5天3度往返北高！　200學生匡列回校採檢

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發港埠群聚，22日再新增14例本土確診個案，其中1例為高科大旗津校區學生(案18309)，目前感染源不明。衛生局表示，他月中曾有北部活動史，但由於時間較久，記憶有落差，初步匡列校園200多人採檢。

▲高雄市政府召開防疫記者會最新說明。（圖／高雄市政府）

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案18309是20多歲男性，就讀於高雄科技大學旗津校區(海科大)，10日曾到台北，12日回到高雄，14又回台北，15日出現發燒，18日出現上呼吸道症狀，21日到診所就醫並確診，Ct值24.22，目前於負壓隔離病房治療中。

衛生局公布其高雄足跡，包括他所就讀的高科大旗津校區、7-ELEVEN旗海門市、旗津區ㄚ媞拉麵以及旗津區三郎麵館都列入。

衛生局表示，由於個案活動時間、地點和行動描述有相當的落差，目前仍在疫調中，相關接觸者也還在匡列中，在此風險下，也針對是否可能在旗津有不特定風險有疑慮，畢竟旗津中島有出現確診個案，市府將針對校區設置篩檢站，初步將通知200多人回校採檢，採檢後依據風險狀況，分別進行居家隔離或自主健康管理。

▲海科大男大生確診 。（圖／高雄市政府）

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