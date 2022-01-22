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本土疫情升溫！返金民眾倍增　金門全面升級防疫計畫擬贈快篩試劑

記者林名揚／金門報導

台灣本土疫情升溫！22日指揮中心宣布本土病例新增82人，鄉親對於這樣的疫情都非常的關切。為防堵疫情擴散至金門，金門縣長楊鎮浯表示，因應台灣本島疫情升溫，將採取4個防疫加強措施，分別為加強稽查、落實醫院與長照機構防疫措施、社區加強防疫措施與提升個人防護措施，希望能夠確實圍堵疫情，避免進一步擴大的同時，縣府也將研擬贈送返金民眾快篩試劑。

▲▼本土疫情升溫，金門全面提升防疫計畫，擬贈快篩試劑。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼本土疫情升溫，金門全面提升防疫計畫，擬送民眾快篩試劑。（圖／記者林名揚翻攝）

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楊鎮浯指出，因應Omicron病毒傳染力高，但重症個案少，所幸目前金門地區疫苗施打涵蓋率高達8成多；至於是否要重啟機場快篩，楊鎮浯指出，由於目前機場在春假前交通流量極高，要在機場重啟快篩站的專案，需要再考量到兩個因素，第一在金門機場設置快篩站，要考量機場快篩條件的負荷量能，機場空間動線負荷量一天約略在400至500人次；第二還需要中央在台灣端機場協助篩檢分流，以及返鄉航班要大幅減少，才能順利推動，避免旅客擁擠及久候。

▲▼本土疫情升溫，金門全面提升防疫計畫，擬贈快篩試劑。（圖／記者林名揚翻攝）

為因應此波疫情，金門縣府也將採取四個面向加強防疫措施：

一、 縣府單位強化相關單位防疫措施：

加強安親班的防疫措施、加強公共運輸清消及體溫量測、八大行業聯合稽查。（1月22日晚上8時將由縣府陳金增參議、張瑞心參議分率警察局、衛生局及建設處單位，兵分兩路，針對東西半島高風險場所之視聽歌唱業、電子遊戲場業等進行聯合稽查；稽查重點在於場所從業人員及顧客疫苗接種檢查及防疫指引輔導等。）

二、 醫療及長照機構確實落實防疫措施：

醫院住院病人、陪病者、探病者、住宿式長照機構的訪客及請假外宿的機構住民等上述對象，皆應完成基礎劑疫苗接種滿14天。民眾出入醫院及住宿式長照機構應出示完整COVID-19疫苗證明。（1月13日已完成松柏園老人長期照顧中心及部立金門醫院因應疫情整備現況實地之視察；另1月22日辦理集中檢疫場所感控實地查核）

三、 社區加強防疫措施：

市場、量販店停止試用試吃，並落實實聯制；餐飲業應落實「餐飲業防疫管理措施」，未配合執行且經輔導未改善之餐飲場所，不得提供內用服務。

四、 提升個人防護：

外出全程佩戴口罩、前往部分休閒娛樂場所應出示完整COVID-19疫苗證明；民眾年節用餐鼓勵外帶；不分室內外，拍照、唱歌及無法保持距離者，必需全程佩戴口罩；年節期間建議民眾不要登門拜年，鼓勵以視訊及電話拜年。

不過有媒體詢問，金門縣府是否會贈送返金民眾快篩劑？金門縣秘書長陳祥麟沒有把話說死，僅說，由於過年返金民眾眾多，那這一部分，應該要有一些配套啦，但一下子要拿到那麼多就快篩的試劑，仍有難度，目前衛生局跟相關的單位正在努力再去爭取更大的一些快篩試劑！相關計畫仍在籌備中。

▲▼金門縣秘書長陳祥麟（左）、衛生局局長李錫鑫（右）。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣秘書長陳祥麟（左）、衛生局局長李錫鑫（右）。（圖／記者林名揚翻攝）

衛生局局長李錫鑫指出，贈送快篩試劑為機場的管制預擬配套措施，但整體的家用型篩檢試劑，還需要市場上能夠調配，才能夠取得到貨。

楊鎮浯指出，儘管目前Omicron疫情雖然重症發生率低，但傳染性強，所以對於金門來講除了一邊防疫，一邊預防不要有確診個案外，另外一端就是整備金門地區醫療量能，一旦萬一有破口，即可能帶來大範圍傳染，因此確實執行金門醫院醫療量能整備與清空計畫、執行社區防治專案，就會成為主要的因應措施。

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