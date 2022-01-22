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快訊／宿舍變檢疫所！　高科大70師生採檢後集中觀察

▲▼高科大旗津校區有一名男大生確診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高科大旗津校區有一名男大生確診，市府匡列200多名接觸者。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發港埠群聚，22日再新增14例本土確診個案，其中1例為高科大旗津校區學生(案18309)，目前感染源不明，衛生局初步匡列200多名師生，其中70人為原居住高雄或目前還留在高雄的。校方表示，今下午匡列人員統一於校區進行採檢，並安排宿舍採一人一室進行14天集中檢疫。

案18309是20多歲男性，就讀於高雄科技大學旗津校區(海科大)，10日曾到台北，12日回到高雄，14又回台北，15日出現發燒，18日出現上呼吸道症狀，21日到診所就醫並確診，Ct值24.22，目前於負壓隔離病房治療中。

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▲▼高科大旗津校區有一名男大生確診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲有70名接觸者仍留居高雄，統一回到旗津校區採檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

校方表示，21日深夜23時，本校接獲台北市內湖健康管理中心通知，本校一名學生於期末返家後，經篩檢陽性確診新冠肺炎，該名學生返家後在1月15日出現身體不適，在接獲確診通報後，本校楊慶煜校長第一時間即指示行政團隊全力配合高雄市政府做後續處理。針對被匡列人員提供最好的照顧和關懷，共同守護高雄市，全力防堵疫情擴散。

校方指出，依據高雄市政府衛生局要求，調查確診學生二週以來接觸對象，共匡列200餘人。其中70餘人為原居住高雄或目前尚留居高雄，在22日下午2點起，配合衛生局指揮，將匡列人員統一於旗津校區進行快篩和PCR採檢，並安排本校宿舍採一人一室進行14日集中檢疫觀察。

其餘100多名已返外縣市的人員，校方已提供完整聯繫名單，由高雄市政府通報各縣市政府，並由各縣市政府聯繫被匡列人員。本校亦啟動追蹤關懷，持續關注學生健康。

校方強調，旗津校區於22日下午2點起，已展開全面消毒工作。針對將入住本校宿舍集中檢疫人員，本校亦全力協助住宿上的生活需求。

▲海科大男大生確診 。（圖／高雄市政府）

▲高科大旗津校區確診男大生足跡史公布 。（圖／高雄市政府）

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