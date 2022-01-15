醫美龍頭愛爾麗集團　急救愛心前進太魯閣國家公園

圖、文／花蓮縣消防局提供

太魯閣國家公園依山傍水，數十年來一直是國內外旅客造訪打卡的景點，其中台8線貫穿花蓮縣轄長度達80餘公里，沿途風景秀麗更有許多登山愛好者嚮往的縱走名山。惟許多遊客慕名前來，因位處高海拔，常有心血管病史者突發宿疾，且道路蜿蜒常有落石掉落，稍有不慎極有可能發生意外，然當地距離花蓮最近的醫院車程最遠高達102公里，對於急症傷病患者如無適時處置，勢將影響救護效率。

根據花蓮縣消防局資料指出，太魯閣國家公園境內近2年緊急救護求救件數高達161人次，其中6人次因傷情嚴重及後送就醫路途遙遠而OHCA(到院前失去心肺功能)，凸顯野外高山急救的重要性。花蓮慈濟醫院林欣榮院長在本(1)月5日拜會本縣消防局林文瑞局長後得知合歡山沿線欠缺野外公眾急救設備的訊息後，經立即向愛爾麗集團總裁常如山先生反映上情，常總裁當即應允捐助，並於本月13日將4組公眾用AED(自動體外心臟電擊去顫器)迅速送達花蓮縣消防局，以解雪季期間之緊急救護需求，足見常總裁關懷偏遠地區緊急救護的決心與執行力。

林局長表示，國家公園內蜿蜒綿長的山區道路一直是消防急救品質不易提升的盲點，但民眾總是期待掛上報案電話後，消防救援便能立刻趕到。為了在救護車趕到前能有人提供初級急救處置以維持傷病患生命徵象，從107年起消防局即著手使太魯閣國家公園管理處、保安警察第七總隊第九大隊(簡稱:太警隊)及花蓮縣警察局各派出所訓練執勤夥伴具備基礎急救技術，以期在必要時都能提供最迫切的急救服務。未來這4具AED將配置在合歡派出所、天祥派出所以及保七總隊第九大隊所屬合歡小隊及文山小隊，以備不時之需。

為喜迎這4具AED的到來讓往來遊客及當地民眾更為安心，15日由慈濟基金會徐志賢師兄、張文仕師姐、花蓮縣消防局、花蓮縣警察局、太警隊等單位共同組隊前往合歡山將本次愛爾麗集團的愛心送上山，象徵著愛爾麗集團、慈濟基金會與花蓮縣政府共同為打造安全城市的用心。