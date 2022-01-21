春節這3天「國5塞到凌晨3時」　好走時段出爐！搭車省30分↑

▲春節國道將湧入大量車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假將至，交通部高公局表示，假期間國道5號車潮多，南向尖峰為初一至初三白天時段，北向尖峰則為初三至初五上午9時至晚間，且北返車潮恐壅塞至隔日凌晨2到3時，建議民眾搭乘大眾運輸，至少可省下30分鐘的行車時間。

高公局表示，為紓緩國5長時段壅塞，實施初一至初三每日0至12時國5石碇、坪林南向入口匝道封閉；初三至初六每日14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

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高公局表示，春節持續於國5實施大客車優先通行及大客車專用道等措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，建請民眾多搭乘公共運輸避開國5壅塞。

▲春節可多利用大眾運輸，避開壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

高公局預判，在春節連假期間，國5南向尖峰日為初一至初三白天時段，建請初一至初三南向民眾，於上午5時前或下午5時後出發；北向部分，國5北向尖峰日為初三至初五上午9時至晚間，且北返車潮恐壅塞至隔日凌晨2到3時，建請初三至初五北向民眾，於上午9時前出發，或延後至初六上午9時前出發。

高公局建議，民眾前往國5多利用公共運輸，或利用台9線替代道路前往，若仍欲於連假期間自行開車行駛國5，建請於前述好走時段出發，避開國道尖峰時段。