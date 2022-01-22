邱顯智爆苗栗坤輿案「有黑道撐腰」　點名顏家、朱立倫、徐耀昌

▲時代力量立委王婉諭、邱顯智今天舉行記者會。（圖／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗造橋坤輿廢棄物掩埋場爭議案，坤輿公司與自救會成員已經接連爆發多次衝突。時代力量立院黨團今（22）舉行「誰是坤輿的幕後黑手？誰在為土方霸王撐腰？」記者會，立委邱顯智指控坤輿公司有黑道撐腰，點名與苗栗縣議會前議長游忠鈿關係密切的砂石業者宋久文、顏清標的弟弟顏清山護航，呼籲國民黨主席朱立倫、苗栗縣長徐耀昌詢問國民黨在地公職，不要再迫害造橋龍昇村的鄉親了。

時代力量立委王婉諭今天表示，坤輿公司在廢棄物掩埋場的鐵門內蓋了一棟兩層樓高的辦公室，建物登記為農舍，但該地號使用分區是「山坡地保育區」，且根據《區域計畫法》規定，農舍不可以當作坤輿公司的辦公室使用，苗栗縣政府卻毫無作為。

王婉諭質疑，坤輿科技違反土地使用管制，苗栗縣政府可以處6到30萬元罰鍰，並限期變更使用、停止使用或拆除地上物恢復原狀，如果在期限裡面沒有配合，可以按次處罰、斷水斷電、封閉、強制拆除等，此外，不依限變更土地使用或拆除建築物恢復土地原狀，還可以處6個月以下有期徒刑或拘役。

邱顯智指控，坤輿公司幕後真正的老闆就是在苗栗營造界、砂石界赫赫有名的宋久文，他曾任游忠鈿秘書，也是苗栗剩餘土石方公會理事長，2021年1月5日，士林地檢署逮捕宋久文及其「頭份企業」不良幫派旗下29名幫眾、土方司機，訊後宋坦承清傾倒廢土在頭份、南庄、造橋等地營利，遭裁定300萬元交保候傳，宋曾為了討債，帶領數名小弟用轎車撞開民宅大門，進入庭院暴力討債，「如果坤輿只是一般公司，能夠在20年來數度死灰復燃嗎？如果坤輿只是一般公司，能夠請得動這麼多的幫派勢力、這麼多的黑衣人嗎？」

邱顯智表示，坤輿公司後面有人，黑衣人的背後，當然就是黑道，包含宋久文、竹聯幫張仁拳、統促黨、顏家的顏清山。他也說，坤輿公司在苗栗縣政府、在議會裡面，當然也有人，才得以讓這家公司，20年來數度死灰復燃，百足之蟲死而不僵，「還有沒有其他國民黨籍的政治人物？還有沒有更多的游忠鈿們，在護航坤輿，在啃食苗栗的好山好水，傷害苗栗的環境？」

最後，邱顯智向朱立倫及徐耀昌喊話說：請問苗栗縣長徐耀昌，為什麼要執意護航黑影重重的坤輿公司？請問朱立倫主席，貴黨在苗栗的公職人士，那些人在護航坤輿、護航宋久文的土方砂石事業？請問朱立倫主席，貴黨在苗栗的公職人士，那些人是宋久文的土方砂石事業夥伴？