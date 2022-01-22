Omicron致死率曝！醫嘆「別再說是小感冒不會死人」　沒接種增14倍

▲林氏璧強調，想要與病毒共存，疫苗勢必得打好打滿。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron入侵台灣，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾指出，境外移入者有40%無症狀、60%以輕症為主，包括喉嚨癢痛、輕微咳嗽及有發燒類流感等症狀。面對Omicron來勢洶洶，症狀像感冒讓人容易輕忽，前台大感染科醫師林氏璧分析英國染疫致死率示警，「不要再說是小感冒不會死人了…。」

前台大感染科醫師林氏璧先強調，英國Omicron致死率應該有高估，因為有太多輕症、無症狀者在分母沒被診斷出來，「我想強調的是有打和沒打的差別，不是數字本身。」而此數字也有低估的可能，因該國這一整年最脆弱的一群人早已過世許多，一消一長他認為仍有參考意義。

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林氏璧認為，英國近4週感染多半應為Omicron，看確診後60天內發生的死亡，在死因上有提及新冠診斷者，所以這數字應該沒有太受Delta干擾。他發現這4週共有318萬人確診，造成4739人死亡，致死率為0.15%，且會隨年齡上升，60歲以下僅0.023%，到60歲以上則會躍升1.06%。

▲英國專家發現，出現味嗅覺喪失症狀的比率在Omicron感染患者中大幅降低。（圖／路透社）

單獨看60歲以上，有38萬人確診，4084人死亡，其中完全沒打疫苗者有1萬2395人，849人死亡、致死率6.8%；打完兩劑者共4萬2983人，1604人死亡、致死率3.7%；打完三劑者共30萬1180人，1447人死亡、致死率0.48%。

林氏璧說，打完三劑和完全沒打者，兩者致死率相差14倍，其中年紀越大，疫苗防死亡效果越明顯。小於18歲有57萬人確診，僅有10人死亡，全部都發生在41萬沒打疫苗之中，但其致死率僅10萬分之2，「現行疫苗對於防感染，防傳染應該效果十分有限，是否要為了這個10萬分之2的機率在兒童施打疫苗，我個人會持非常保留的態度。」

林氏璧也發表個人看法，他表示，英國撐過去了，卻也付出相當代價，住院負擔達到1年前Alpha的一半，有4739人死亡，「不要再說Omicron小感冒不會死人了」。他強調，打疫苗對於防止重症、死亡仍有差，兩劑很好、三劑更好，50歲以上差別更明顯，極需第三劑，若沒打好打滿，別再奢言與病毒共存。