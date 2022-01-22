　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Omicron致死率曝！醫嘆「別再說是小感冒不會死人」　沒接種增14倍

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲林氏璧強調，想要與病毒共存，疫苗勢必得打好打滿。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron入侵台灣，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾指出，境外移入者有40%無症狀、60%以輕症為主，包括喉嚨癢痛、輕微咳嗽及有發燒類流感等症狀。面對Omicron來勢洶洶，症狀像感冒讓人容易輕忽，前台大感染科醫師林氏璧分析英國染疫致死率示警，「不要再說是小感冒不會死人了…。」

前台大感染科醫師林氏璧先強調，英國Omicron致死率應該有高估，因為有太多輕症、無症狀者在分母沒被診斷出來，「我想強調的是有打和沒打的差別，不是數字本身。」而此數字也有低估的可能，因該國這一整年最脆弱的一群人早已過世許多，一消一長他認為仍有參考意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧認為，英國近4週感染多半應為Omicron，看確診後60天內發生的死亡，在死因上有提及新冠診斷者，所以這數字應該沒有太受Delta干擾。他發現這4週共有318萬人確診，造成4739人死亡，致死率為0.15%，且會隨年齡上升，60歲以下僅0.023%，到60歲以上則會躍升1.06%。

▲▼英國專家發現，出現味嗅覺喪失症狀的比率在Omicron感染患者中大幅降低。（圖／路透社）

▲英國專家發現，出現味嗅覺喪失症狀的比率在Omicron感染患者中大幅降低。（圖／路透社）

單獨看60歲以上，有38萬人確診，4084人死亡，其中完全沒打疫苗者有1萬2395人，849人死亡、致死率6.8%；打完兩劑者共4萬2983人，1604人死亡、致死率3.7%；打完三劑者共30萬1180人，1447人死亡、致死率0.48%。

林氏璧說，打完三劑和完全沒打者，兩者致死率相差14倍，其中年紀越大，疫苗防死亡效果越明顯。小於18歲有57萬人確診，僅有10人死亡，全部都發生在41萬沒打疫苗之中，但其致死率僅10萬分之2，「現行疫苗對於防感染，防傳染應該效果十分有限，是否要為了這個10萬分之2的機率在兒童施打疫苗，我個人會持非常保留的態度。」

林氏璧也發表個人看法，他表示，英國撐過去了，卻也付出相當代價，住院負擔達到1年前Alpha的一半，有4739人死亡，「不要再說Omicron小感冒不會死人了」。他強調，打疫苗對於防止重症、死亡仍有差，兩劑很好、三劑更好，50歲以上差別更明顯，極需第三劑，若沒打好打滿，別再奢言與病毒共存。

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
快訊／家長確診！　高雄某國小緊急停課一天
快訊／高雄確診恐是「雙位數」！　急發簡訊通知足跡重疊民眾
亞旭桃園廠爆群聚！　竹北廠1員工1／13曾前往
快訊／高雄夢時代宣布：緊急休館一天　
Keanna連發6黑底白字！　「為ØZI和男友吵架分手」
LIVE／亞旭「疫」暴確診累計70人　桃園急設2篩檢站追餐廳
朴信惠婚禮現場照曝光！　裸背婚紗激美
8張「防疫保單」一次看！　最高可領10萬
快訊／北市確診再+1！　Ct值僅10

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／家長確診！高雄某國小緊急停課一天

亞旭移工「24人擠1房」大爆發！作家最怕1點：暴露人性了

「先進國家都和病毒共存」台灣恐慌什麼？網吐真相打臉：是不得已

快訊／高雄今確診數恐是雙位數！急發簡訊通知「足跡重疊民眾」

亞旭竹北廠1員工曾前往桃園！衛生局急採檢　178人啟動分流上班

Omicron致死率曝！醫嘆「別再說是小感冒不會死人」　沒接種增14倍

沒掃實聯制害染疫「亞旭+70、高雄港+10」　網嗆QR Code擺好看的？

快訊／疑有足跡！夢時代緊急宣布今休館一天

學測英文疫苗接種副作用入題　試考生認為「中間偏易」

Omicron害人「腦霧」狂失憶…台灣男人更怕1後遺症：再變小就完了

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

快訊／家長確診！高雄某國小緊急停課一天

亞旭移工「24人擠1房」大爆發！作家最怕1點：暴露人性了

「先進國家都和病毒共存」台灣恐慌什麼？網吐真相打臉：是不得已

快訊／高雄今確診數恐是雙位數！急發簡訊通知「足跡重疊民眾」

亞旭竹北廠1員工曾前往桃園！衛生局急採檢　178人啟動分流上班

Omicron致死率曝！醫嘆「別再說是小感冒不會死人」　沒接種增14倍

沒掃實聯制害染疫「亞旭+70、高雄港+10」　網嗆QR Code擺好看的？

快訊／疑有足跡！夢時代緊急宣布今休館一天

學測英文疫苗接種副作用入題　試考生認為「中間偏易」

Omicron害人「腦霧」狂失憶…台灣男人更怕1後遺症：再變小就完了

統一獅發表完整教練團　潘武雄球員兼任助理打教

蔡英文：蔣經國堅定保台立場，是當前台灣人民最大共識

IKEA回應麥當勞嗆聲　一天弄出疊字展　千名網友按讚：實在太狂！

「ØZI主動追求給承諾」Keanna全說了！戳破他無情人設：二度傷害我

快訊／家長確診！高雄某國小緊急停課一天

日清「達摩開運杯麵」超萌藏驚喜！　躲了必勝貓咪應援考生

達比修有超喜歡火腿新球衣　今年首度牛棚很滿意

港府：人道毀滅倉鼠是為了民眾健康　晚採取行動「後果難以負擔」

亞旭移工「24人擠1房」大爆發！作家最怕1點：暴露人性了

醬筍西瓜綿放進配菜！漢來美食鐵板燒牛排館升級　要喚醒記憶裡味道

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

一夜＋60　網：年前大爆炸1行業最慘

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

深夜狂增60例！　醫見2狀況：考驗太大了

強降雨訊號全台濕！下波恐有冷氣團

一夜增60例　醫列氣溶膠10招自保

一覺醒來＋60　醫：傳播9天恐入社區

即／亞旭廠暴增60例　本國籍作業員也染疫

更多熱門

相關新聞

Omicron害人腦霧　台男更怕1後遺症：會變小

Omicron害人腦霧　台男更怕1後遺症：會變小

這次的Omicron變種病毒和以往不太一樣，雖然症狀就像是一般感冒，但其實會留下恐怖後遺症，像是「腦霧」就是最嚴重的代價之一。一名網友指出，腦霧症狀包括失憶、注意力不集中等等，「Omicron後遺症是不是很夭壽啊？」

Omicron致死率出爐！　前台大醫急了

Omicron致死率出爐！　前台大醫急了

＋60確認失控了？醫：應該要高興　憂1情況「才是天下大亂」

＋60確認失控了？醫：應該要高興　憂1情況「才是天下大亂」

WHO：5至11歲打BNT疫苗劑量應減至3分之1

WHO：5至11歲打BNT疫苗劑量應減至3分之1

疫苗擋不住Omicron！　陸CDC專家：有無接種都會感染

疫苗擋不住Omicron！　陸CDC專家：有無接種都會感染

關鍵字：

新冠疫苗病毒共存Omicron變種病毒致死率前台大感染科醫師林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

朴信惠、崔泰俊絕美婚紗照曝光！

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

她守貞5年初夜沒流血被老公嫌！醫看傻：根本沒破

一夜炸60例「剩2條路選」！　醫曝最壞結果

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

天王嫂結局大不同！網揭「最大區別」

一夜＋60　網：年前大爆炸1行業最慘

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

更多

最夯影音

更多
不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚
柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面