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港府：人道毀滅倉鼠是為了民眾健康　晚採取行動「後果難以負擔」

▲▼ 香港疫情,殺鼠令 。（圖／路透）

▲香港寵物店倉鼠被驗到病毒。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港寵物店的倉鼠被驗到帶有新冠病毒，官方迅速「人道毀滅」近2000隻倉鼠，引起社會議論。對此，香港漁護署署長梁肇輝22日表示，參考流行病學研究，人畜會共通傳染病，將傳染性高的動物人道毀滅是一貫做法。

梁肇輝在電台節目上指出，新冠病毒有潛伏期，即使動物的病毒檢測呈陰性，不代表不帶病毒，目前沒有適當措施為動物反覆測試，所以決定將同一批次的倉鼠人道毀滅。

梁肇輝提到，香港市民飼養的倉鼠數量數以萬計，相關決定是希望減少受影響倉鼠的數目，同時令風險受控，大前提是要保障市民的健康，已採取平衡措施，「如果多研究一段時間才採取行動，造成的影響將難以負擔。」

▲▼香港疫情,倉鼠,天竺鼠,兔子,寵物店。（圖／路透社）

另外，香香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇20日指出，寵物店發現的病毒，經過基因測序發現與去年12月捷克爆發的病毒基因序列最接近，但並不完全相同，分離的病毒多了一個名為「D427G」的特殊突變，而捷克的病毒上面沒有檢測到這突變，這顯示寵物店發現的病毒可能是一個新的突變。

袁國勇提到，現在還不確定這個突變病毒是在倉鼠的體內產生後再傳染給人，還是在人的體內產生，「我們不知道這種突變體的傳播性或毒力。面對這多個未知因素，如果不盡快阻止這種變異病毒在社區傳播，它可能會在香港、內地和海外蔓延，導致另一場災難。」

袁國勇強調，因此，最安全的方法唯有是忍痛犧牲倉鼠，以阻止這種可能來自倉鼠的Delta病毒株的爆發。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情 。（圖／路透）

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