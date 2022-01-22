香港又有2間寵物店驗到病毒！港府：不排除染病寵物導致

▲香港寵物店的倉鼠被驗到病毒後，官方撲殺了近2000隻倉鼠。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港衛生防護中心21日深夜通報，再從兩間寵物店的環境樣本簡要到新冠陽性反應，分別為銅鑼灣駱克道的I Love Rabbit及大埔廣場的I Love Rabbit。衛生防護中心並強調，不排除是由感染病毒的寵物導致環境樣本的陽性檢測結果。

衛生防護中心表示，截至21日晚上，中心共在40間寵物店及有關貨倉採集共738個環境樣本，其中共30個呈陽性。最新化驗結果顯示，新增兩間寵物店（銅鑼灣駱克道545號I Love Rabbit和大埔廣場I Love Rabbit）採集的環境樣本亦呈陽性。

衛生防護中心提到，為審慎起見，上述新增的兩間寵物店會被納入強制檢測公告，任何在1月7日至18日期間曾身處上述店鋪的人士，須根據強制檢測公告接受檢測，同時，該兩間店鋪的員工也會被安排到檢疫中心進行強制檢疫。

衛生防護中心強調，鑑於早前漁農自然護理署從寵物店抽取倉鼠的樣本病毒測試呈陽性，綜合中心現階段掌握的流行病學調查和化驗結果，初步不能排除是由感染病毒的寵物導致環境樣本的陽性檢測結果。

衛生防護中心還說，目前與寵物店相關的陽性檢測個案共有8例，分別為個案13047、13059、13073、13110、13118、13120、13123及13124，個案的流行病學調查仍然進行中。

香港寵物店的倉鼠被驗到帶有病毒後，官方隨即撲殺了近2000隻倉鼠，香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇更於20日表示，港大團隊在寵物店分離的病毒多了一個名為「D427G」的特殊突變，顯示寵物店發現的病毒可能是一種新的突變，「面對多個未知因素，如果不盡快阻止這種變異病毒在社區傳播，它可能會在香港、內地和海外蔓延，導致另一場災難。」