香港倉鼠驗出D427G突變　專家：不盡快阻止恐導致另場災難！

▲倉鼠被驗到病毒之後，寵物店及倉庫有近2000隻倉鼠被撲殺。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港寵物店的倉鼠日前被驗到帶有新冠病毒，香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇20日表示，香港大學團隊在寵物店分離的病毒多了一個名為「D427G」的特殊突變，顯示寵物店發現的病毒可能是一種新的突變，「面對多個未知因素，如果不盡快阻止這種變異病毒在社區傳播，它可能會在香港、內地和海外蔓延，導致另一場災難。」

袁國勇在香港大學網站上發文指出，根據目前的證據鏈可以推斷，病毒有很大的機會是從倉鼠跳到人類身上，但是取得直接的證據比較困難，「流行病學調查表明，大埔倉庫的動物和環境樣本呈陽性，寵物店的動物和環境樣本特別是倉鼠的樣本也呈陽性，有理由懷疑有1000多隻倉鼠密集在一起的倉庫是病毒源，病毒可以通過交叉感染擴大，並傳播到寵物店和其他許多零售場所，在各處進一步擴大，並且傳染到人類身上。」

袁國勇提到，倉鼠很容易被新冠病毒感染，發生動物之間病毒的傳播和變異，「牠們感染後會釋出病毒，有可能傳給人類，人和動物之間相互傳播病毒的局面非常危險，因為在倉鼠互相交叉感染的過程中，可以有基因突變，引起毒力抗原或傳播率的改變。」

袁國勇說，寵物店發現的病毒，經過基因測序發現與去年12月捷克爆發的病毒基因序列最接近，但並不完全相同，分離的病毒多了一個名為「D427G」的特殊突變，而捷克的病毒上面沒有檢測到這突變，這顯示寵物店發現的病毒可能是一個新的突變。

袁國勇強調，現在還不確定這個突變病毒是在倉鼠的體內產生後再傳染給人，還是在人的體內產生，「我們不知道這種突變體的傳播性或毒力。面對這多個未知因素，如果不盡快阻止這種變異病毒在社區傳播，它可能會在香港、內地和海外蔓延，導致另一場災難。」

袁國勇還說，因此，最安全的方法唯有是忍痛犧牲倉鼠，以阻止這種可能來自倉鼠的Delta病毒株的爆發，「我們有充分的理由相信，由動物傳人的可能性極大，而寵物店已出現第二代傳播。」