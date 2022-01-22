2天破2賭場逮49賭客！　3人沒掃QR Code多吃一罰單

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局過年節鎖定西昌街的一處麻將休閒館其實是職業賭場，前往查緝除了帶回賭客35人以及1名現場負責人，翌日又前往長沙街上一家棋牌社查緝，查獲賭客12人，另外還有1名負責人，共計查獲賭資32萬元，另外抽頭金達4萬5千元。

警方調查，萬華地區許多棋牌社以及麻將館，其實掛羊頭賣狗肉，私下經營賭場，以清潔費的名義收取抽頭金，警方在20日鎖定西昌街一處休閒館，調集警力前往查緝，當場查獲63歲的李姓負責人以及在場的35名賭客，全數將人帶回派出所。

▲萬華分局連2天查獲賭場，其中1賭客在門口抽菸，見警上門溜了。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，警方清點人數時發現少了一人，調閱監視器才發現，原來該名賭客當時正在門口抽菸，見到警方上門就立刻腳底抹油「溜了」，所以才查緝35名賭客到案，查扣抽頭金5千餘元、賭資19萬餘元及點數卡、賭具一批。

警方在21日又前往長沙街一家棋牌社，查獲51歲的張姓負責人，另外還有在場的12名賭客，並查扣抽頭金4萬多元，另外還有賭資13萬元，另外發現還有3名賭客口罩沒戴好，甚至還沒有實聯制，將另外報請相關單位進行裁罰。

▲萬華分局查獲賭場，其中3賭客口罩沒戴好，甚至還沒有實聯制。（圖／記者邱中岳翻攝）

萬華分局查獲2場棋牌社暗營賭場，並將2名負責人以及47名賭客全部依照賭博罪嫌送辦。萬華分局在警方2022年迄今已查獲賭博案8件151人，未來將加強取締不法，也呼籲民眾正視政府防疫規定。

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