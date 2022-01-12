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吸金慣犯騙投資賭場「狂捲40億」　模範警察爽拉親友投資遭重判

檢調查出，徐正倫等人吸收北市員警，誆投資澳門銀河娛樂度假城吸金。（圖／翻攝自銀河官網、記者楊佩琪翻攝）

▲徐正倫（中）涉以高利吸金近40億元。（圖／資料照片）

記者黃哲民／台北報導

吸金慣犯徐正倫從2012年起，涉以「紅利貴賓會」之名非法招攬民眾投資澳門賭場，宣稱保證獲利最高年息40%，還以最高年息60%四處借貸。曾獲模範警察殊榮的北市警員吳崇雄等官警貪圖厚利，不但把自己的錢借給徐男，更以最高年息88％廣拉親友參與，吸金總額將近40億元。新北地院歷經5年審理，依《銀行法》重判徐男17年徒刑，吳男等4警各判刑3年6月到4年6月，可上訴。

吳崇雄從基層警員做起，練就一身辦案功夫，2012年3月，台企銀南京東路分行遭「雨衣大盜」王淵持槍搶走1250萬元，還有1位保全員雙腿中彈受傷，吳崇雄時任轄區松山警分局刑事小隊長，參與過濾13萬個監視畫面檔案，眼尖揪出王淵身影協助緝捕到案，位居「首功」。

台北市松山分局小隊長吳崇雄，曾因偵破「雨衣大盜」案有功，獲「警英榮譽勳章」。現涉投資澳門賭場吸金46億元案，遭新北地方法院裁定收押禁見。台北市警局開鍘停職、徹獎。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲吳崇雄2012年因偵破「雨衣大盜」案有功，獲時任台北市長郝龍斌（左）頒發「警英榮譽勳章」表揚。（圖／資料照片）

吳崇雄獲時任台北市長郝龍斌頒發警英榮譽獎章表揚，之後更獲選年度模範警察，但警政署沒准許他破格升職，理由是並非「冒生命危險，捕獲重要案犯」，但他的表現仍受肯定，不料幾乎同一時間，吳崇雄就涉犯本案，2016年檢調發動搜索約談，吳和妻子被當成徐正倫賭場吸金共犯，一度被羈押禁見。

吳崇雄在本案供稱經當時另1位小隊長同事蔡崇文介紹，以為徐男炒股票需要資金，短期周轉1到3個月、月息5分到9分，換算年息達20%到36%，所以借錢給徐男賺厚利，到期還會主動問徐男要不要續借。

蔡崇文另介紹時任北市婦幼警察隊偵查佐黃煇庭、中正第二警分局偵查佐潘昇達借錢給徐男，同樣短期借貸，最高年息各40%與36％。

吳崇雄與黃、潘3人仍為現職警員，3人本案觸法原因，是為了借錢給徐男賺更多利息，轉而向親友以年息12%到88%借高利貸，遠超出當時銀行定存最高年息約2.9%的6倍以上，3警犯罪所得各1300多萬元、2700多萬元與2800多萬元，被依《銀行法》非法經營收受存款業務罪，各判刑3年6月、3年10月、3年10月。

至於本案主謀徐正倫是吸金慣犯，他經營「長征公司」（原名銀河紅利公司），從2012年起，涉以投資澳門1家剛開幕賭場的「紅利貴賓會」專案、保證獲利年息18%到40％為名，涉向4名金主吸金共逾台幣2億元，隔年又與同夥在北中南廣收下線282人，以投資100萬元到400萬元區分等級，保證年息12%到18％，共吸金台幣逾6億元及港幣1.7億餘元。

徐男另以年息12%到24%向11名金主吸金19.5億餘元，其中蔡崇文除了借錢給徐男，還涉介紹吳崇雄3警在內18人加入，徐男因而向18人取得3.5億餘元，已退休的蔡男被視為徐男共犯，他認罪且沒經手款項也沒抽佣，被依《銀行法》判刑4年6月。

徐男前述4個犯罪行為，4年多共吸金近台幣40億元，法官指徐男犯罪動機貪婪可惡，全案因他「挖東牆補西牆」最後導致眾多被害人畢生積蓄化為灰燼，他卻一概否認犯罪，僅說對被害人感到抱歉，雖歸還部分款項，但犯行無情堪憫恕之處，依《銀行法》判他17年徒刑，並全額沒收犯罪所得，可上訴。

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