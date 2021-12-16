他騎車沒戴口罩引2警盤查　車廂打開赫見「開鋒武士刀」

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在12日晚上時分，警備隊2名巡邏警員在執行勤務時，行經昆明街96巷，攔查1名男子騎車未戴口罩，但卻在男子從車廂拿出證件時發現竟然有把武士刀，警方現場發現後又在男子外套內找到毒品果汁包，男子則辯稱，平時有收藏刀械的興趣。

警方調查，12日晚上10時許，萬華分局警備隊警員王彥尊、詹明山，在西門町執行巡邏勤務時，經過昆明街96巷，發現1名23歲的黃姓男子騎車沒有戴口罩，進而請該名男子停車受檢，但警方卻在男子從椅墊下的車廂掏出身分證時，發現裡面有刀械。

▲北市警方執行勤務時，發現男子騎車沒戴口罩，攔查下在車廂發現武士刀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方詳加查看發現竟然是把已經開鋒的武士刀，現場立刻逮捕並再執行搜索，在黃姓男子身上又搜出含有毒品k他命的果汁包3包，男子則向警方辯稱，平時有收藏刀械的興趣，所以才會將刀子放在自己身上，但警方最後仍不採信。

▲北市警方在攔查1名男子，除了發現武士刀外，更在外套內襯搜出毒品果汁包。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品等罪嫌將男子移法辦，警方指出，男子並沒有幫派背景，而當時正要回家，因為沒戴口罩所以被警方攔查，警方也呼籲，民眾切勿持有具殺傷力的刀械。

北市民宅竄火煙...警路過衝里長辦公室拿滅火器！住戶超感謝

單月82事故！汽機車從外側直切左轉 北市這個路口設科技執法取締