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澳門博彩法草案將送審議　「最多發放6張賭牌」期限不可超過10年

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲疫情重創澳門博彩業，賭牌到期更增添了不確定因素。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府14日發出的消息顯示，行政會已完成討論修改《娛樂場幸運博彩經營法律制度》（博彩法）草案，相關法案將送往立法會審議。

根據修訂後的博彩法，經營娛樂場幸運博彩的批給數量最多為6個，也就是說，澳門俗稱的「賭牌」最多只能發放，同時，牌照的批給期限不得多於10年，在例外情況下也只能延長最多3年。

澳門6家博奕公司（澳博、永利、銀河、威尼斯人、新濠博亞、美高梅）的賭牌都將於2022年的6月到期，各公司高層正密切關注澳門政府對於賭牌管理方式的新計劃。

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

相關消息傳出後，港股博彩股14日集體上漲，截至當日港股收盤，金沙中國有限公司（01928.HK）大漲7.13%；永利澳門（01128.HK）漲4.63%；澳博控股（00880.HK）漲3.81%；銀河娛樂（00027.HK）漲3.44%；美高梅中國（02282.HK）漲3.07%；新濠國際發展（00200.HK）漲2.66%。

澳門主權1999年移轉之前只發放1張賭牌，由「澳門賭王」何鴻燊持有，2002年澳門重新開放博彩業，共發出3張賭牌，由澳博、永利以及銀河取得。

不過，「三分天下」並未維持多久，銀河很快要求分拆牌照，並經澳門政府批准，由威尼斯人獲得副牌，其後，澳博也拆牌給美高梅，永利也拆牌給新濠博亞，形成澳門博弈產業20年來「3主3副」的局面。

▲澳門葡京賭場20日凌晨開始營業。（圖／路透）

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