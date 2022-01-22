西堤燒到亞旭一夜增60例　醫列「氣溶膠傳播」10招自保

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場疫情延燒出聯邦銀行、西堤餐廳等群聚案，接著桃園亞旭電腦廠2名移工前往西堤用餐也染疫，21日甚至一夜激增60人確診。由於先前曾有專家猜測這波傳播途徑可能與氣溶膠有關，精神科醫師潘建志在臉書PO出10招自保，包含打3劑疫苗（打mRNA）、房間越小越危險、車上請開啟交換外部空氣的空調或開車窗、檢查家中廁所換氣扇和管道間等等。

▲亞旭2名移工前往西堤用餐，之後檢驗出染疫。（圖／翻攝自Google地圖）

西堤群聚案爆發時，確診顧客與聯邦行員用餐時間相隔2天，卻還是中鏢。台大公衛教授陳秀熙認為，這次的本土疫情已經透過多管道擴散開來，傳播途徑有可能是飛沫、餐廳密閉空間的氣溶膠或環境汙染。

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沒想到21日晚間桃園亞旭電腦廠一夜暴增60人染疫，有2名移工1月9日曾前往西堤用餐，後來檢驗確診，結果因為沒有實聯制，第一時間未被匡列，期間2人仍與同事睡大通鋪。指揮中心前進指揮所指揮官王必勝表示，亞旭電腦廠目前累計66例，有移工，也有本國籍勞工，但大多以外籍移工為主，病毒量多寡不一，初步研判應與2名曾赴西提用餐的移工（案18219、案18220）有關，但因為沒有實聯制，第一時間未被追出來，而且事發至今已過去12天，研判移工發病至少一週以上。

▲桃園移工群聚案累計已有66人確診。（圖／翻攝自臉書／王必勝）

面對來勢洶洶的疫情，精神科醫師潘建志21日在臉書分享「氣溶膠十大生存指南」，他表示，這是自己閱讀十幾篇新論文得出的結論，雖然Omicron傳染力強，但有打疫苗、有應對的方法，大家不用過度恐慌。

一、打3劑，打mRNA。

二、外出離家時，減少室內停留時間，越短越好。

三、房間越小越危險，越多人同處一室越危險。

四、少人的野外>城市的室外>室內通風好>室內通風差。

五、N95>外科口罩>布口罩>沒戴口罩。

六、安靜>小聲講話>大聲講話>唱歌>吃東西。

七、辦公室、學校、醫院、商場請考慮使用：

1、紫外線殺菌燈

2、HEPA等級空氣清淨機

3、加濕器

4、CO2濃度計監測換氣率，控制在800ppm以下。

八、車上請開啟交換外部空氣的空調或開車窗。

九、檢查家中廁所換氣扇和管道間。

十、有症狀請篩檢，不要傳給伴侶和家人。

▲案17630相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

醫護粉專「MedPartner 美的好朋友 」也在臉書PO文呼籲民眾，1月9日在西堤感染的案子，已經在工廠傳了8、9天，這期間必定有人曾進入社區，「這次真的很難防守，每個人都要趕快落實防疫自保。這種傳染力真的超強，大家抓穩了。該怎麼做就怎麼做，個人絕對要把自身的防疫做到滴水不漏，沒必要的公共場合就先不要去了。還沒打完疫苗的，除非醫師給你特別建議，不然有什麼打什麼，千萬不要再挑啦。」