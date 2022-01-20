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社會 社會焦點 保障人權

幫陸廠挖角半導體工程師「年薪400萬」　威通科2負責人20萬交保

▲▼ 蘇州速通半導體科技公司，涉嫌未經主管機關許可，來台設立「威通科設計有限公司」，郭家瑋。（圖／記者劉昌松攝）

▲工程師郭家瑋涉違反《兩岸人民關係條例》，未經許可幫大陸半導體業者在台開公司挖角。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

層在大廠任職的郭姓工程師，涉嫌在前年以父親名義設立「威通科設計有限公司」，實際上是未經主管機關許可，幫大陸半導體公司以年薪3、4百萬價碼，挖角台灣工程師，去年公司解散仍持續運作，台北地檢署昨發動約談後，依違反《兩岸人民關係條例》，諭令郭和接手負責的胡姓男子各20萬元交保，郭父10萬交保，其餘涉案工程師獲請回。

威通科公司2020年10月21日以資本額20萬元登記設立，同年11月11日，資本額暴增到162萬6千元，檢調獲報，威通科幕後金主，疑似大陸的蘇州速通半導體公司，蘇州速通曾在2020年間宣布完成融資，將招募世界一流研發團隊，加速設計推出性能領先的Wi-Fi 6中端及路由SoC芯片。

▲▼ 蘇州速通半導體科技公司，涉嫌未經主管機關許可，來台設立「威通科設計有限公司」，胡文傑。（圖／記者劉昌松攝）

▲威通科解散後的主管胡文傑20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

由於《兩岸人民關係條例》規定，大陸營利事業，未經主管機關許可，不得在台投資設立公司或辦公室從事業務，但消息指出，蘇州速通的李姓主管，疑似透過早就認識的台灣大廠工程師郭家瑋，在新竹設立威通科，以獵人頭的方式，開高薪挖腳台灣大廠工程師，2021年7月間，郭發現檢調單位開始查緝其他從事類似業務的公司，趕緊解散成立不到1年的威通科。

不過威通科的辦公室仍持續運作，已經被挖腳來的工程師繼續進行研發工作，至於原本郭家瑋負責的人才招募工作，則由相關業務出身的胡文傑接手，檢調19日發動搜索約談後，郭、胡以及工程師們都不否認威通科是為了替陸廠工作而設立，檢察官訊問後，諭令郭、胡20萬元交保，掛名威通科負責人的郭父則10萬元交保。

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關鍵字：

半導體兩岸人民關係條例子公司蘇州速通威通科高科技挖角營業秘密

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