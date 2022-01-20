幫陸廠挖角半導體工程師「年薪400萬」　威通科2負責人20萬交保

▲工程師郭家瑋涉違反《兩岸人民關係條例》，未經許可幫大陸半導體業者在台開公司挖角。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

層在大廠任職的郭姓工程師，涉嫌在前年以父親名義設立「威通科設計有限公司」，實際上是未經主管機關許可，幫大陸半導體公司以年薪3、4百萬價碼，挖角台灣工程師，去年公司解散仍持續運作，台北地檢署昨發動約談後，依違反《兩岸人民關係條例》，諭令郭和接手負責的胡姓男子各20萬元交保，郭父10萬交保，其餘涉案工程師獲請回。

威通科公司2020年10月21日以資本額20萬元登記設立，同年11月11日，資本額暴增到162萬6千元，檢調獲報，威通科幕後金主，疑似大陸的蘇州速通半導體公司，蘇州速通曾在2020年間宣布完成融資，將招募世界一流研發團隊，加速設計推出性能領先的Wi-Fi 6中端及路由SoC芯片。

▲威通科解散後的主管胡文傑20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

由於《兩岸人民關係條例》規定，大陸營利事業，未經主管機關許可，不得在台投資設立公司或辦公室從事業務，但消息指出，蘇州速通的李姓主管，疑似透過早就認識的台灣大廠工程師郭家瑋，在新竹設立威通科，以獵人頭的方式，開高薪挖腳台灣大廠工程師，2021年7月間，郭發現檢調單位開始查緝其他從事類似業務的公司，趕緊解散成立不到1年的威通科。

不過威通科的辦公室仍持續運作，已經被挖腳來的工程師繼續進行研發工作，至於原本郭家瑋負責的人才招募工作，則由相關業務出身的胡文傑接手，檢調19日發動搜索約談後，郭、胡以及工程師們都不否認威通科是為了替陸廠工作而設立，檢察官訊問後，諭令郭、胡20萬元交保，掛名威通科負責人的郭父則10萬元交保。

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