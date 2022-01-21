陸網軍認知作戰升級！設400假帳號侵台　竄改PTT文章散布假消息

▲疑似大陸網軍多層次散布假訊息示意圖。（圖／調查局）

記者劉昌松／台北報導

近期台灣網路社群出現大量有關「蔡政府防疫」假訊息，調查局資安工作站追查發現，是境外敵對勢力先利用近20個「卡提諾論壇」帳號發布爭議訊息後，藉由臉書粉專以及近400個臉書假帳號分享、散布，惡意挑起國人對立，資安站去年底發動約談，發現多位民眾都在未查證真偽情況下轉傳，已經通報相關單位查處。

調查局21日發布新聞指出，境外敵對勢力疑藉創建無法識別真實身分之人頭帳號，利用結構化、流程化之手法，將不實圖文訊息迅速、大量投放於我國社群，意圖操弄疫情、政治輿論，對我進行認知作戰。

資安站成立專案小組積極溯源，調查發現「朱○卉、王○藍、於○意、丁○風…」等近20個假帳號，係以境外手機門號及電子郵件於具網路聲量之卡提諾論壇註冊後，頻繁發布有關疫情及政治相關爭議訊息，甚至利用網頁瀏覽器開發者模式，編輯竄改PTT既有之文章內容進行造假，藉由中國、柬埔寨背景人士管理之「茯苓有點兒甜」等數個臉書粉絲專頁進行第1層散布。

接著網軍再利用「郝○茹、喬○雲、悅○汪、琬○曹…」等近400個臉書假帳號進行第2層分享，廣泛散布至我國地方社團、宗教、生活娛樂等各類不特定公開臉書社群，由社群成員進行第3層之分享，前揭假訊息透過計畫性分工層層轉傳散布，深入我國社會各階層，以營造錯誤認知及挑起國人對立，嚴重危害我國社會秩序及國家安全。

資安站為釐清民眾是否有配合該等假帳號之惡意行為，已於2021年12月27日及28日會同相關處站進行約談、查證，所幸多數民眾均是在未經查證或無法辨識真偽之情況下，進行轉傳前揭假訊息。

調查局除將前揭假帳號通報有關單位進行查處外，特提醒民眾識別網路資訊時宜提高警覺，境外勢力為規避我國執法單位查緝，已實施多元手法隱匿身分、背景來源，甚至建構多層次轉傳機制，利用我國社群常用圖文形式及習慣用語以假亂真，進而達成其特殊政治目的。調查局在此呼籲民眾在確認訊息真確性之前，宜獨立思考、小心查證，切勿任意轉發散布以免誤蹈法網。

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