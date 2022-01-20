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22歲女大生約砲男模「蒙眼play」！掀開一看竟是肥宅壓身　崩潰怒告

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲22歲女大生約砲男模「蒙眼play」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

台北一名22歲女大生2018年透過交友軟體，配對到一名長相帥氣的郭姓男模，2人交談後決定發生一夜情，不過郭男自稱有怪癖，要求她必須戴上眼罩進門並關燈愛愛，她起初乖乖聽話，但過程中驚覺郭男「體型怪怪的」，扯下眼罩才發現對方根本不是男模，氣到決定提告郭男性侵。郭男刑事部分被判處3年2月、民事部分則被判賠女大生40萬元，兩案均定讞。

根據判決書指出，22歲女大生2018年透過交友軟體，認識一名長相帥氣的郭姓男模，2人經過一段時間的交談後，於2018年11月15日相約發生一夜情，儘管郭男自稱有怪癖，要求她必須戴上眼罩進門並關燈愛愛，她也沒有特別多想，仍按照約定赴約。

親密過程中，女大生覺得郭男體型怪怪的，直到郭男突然詢問「我是不是變胖了」，讓她決定拉下眼罩察看，才發現對方根本不是帥氣男模，長相體型跟照片完全不一樣，氣得她立刻推開郭男並怒斥「不要，你不是那個人」，未料郭男卻執意繼續，強行性交數十秒才停止。

女大生隔天傳訊息給被盜照片的男模說「你的照片在交友軟體被盜用，對方用你的名字、你的身分在約砲」、「因為我偶爾有在約，我覺得人各取所需，但是今天我答應邀約，對方卻是非常噁心的肥宅，我當下以為快死了，無法應對對方的力氣，基本上已經算是被性侵了」，並驗傷提告郭男性侵。

▲▼洋男,腹肌,白人,肌肉男。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女大生發現郭男根本不是帥氣男模，長相體型跟照片中的人完全不一樣。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

郭男出庭時辯稱，女大生在交友軟體說，可以每次3000至5000元價格性交易，雙方才會相約在他家發生性關係，而且女大生在進他家門之前，應該先親眼確認性交對象，但對方卻戴著眼罩進他家，未盡注意義務，也有過失。

他還說，自己患有嚴重的勃起障礙，當天並沒有勃起，女大生只有幫他口交及手交，並以手指插入方式進行性行為，在女子要求停止時，他也立即停下所有動作，一切都是雙方合意，沒有強制性交。

刑事部分，台北地院一、二審均認為，女大生陳述性侵細節非常詳細，若不是親身經歷且記憶深刻，不可能在訊、詰問時都說一樣的話，加上郭男事後曾傳訊「法院那邊我賠償妳之後，希望妳可以說我們雙方都是自願發生」，顯示心虛想息事寧人，判處郭男3年2月徒刑。最高法院2020年8月駁回郭男上訴，全案定讞。

民事部分，台北地院一審法官認為，女大生生殖器內有驗出DNA，加上郭男曾供稱「有帶保險套」等語，顯示2人確實有性交，儘管後來郭男出示泌尿科勃起障礙診斷書，仍無法證明當天無法勃起而未性交，最終判處郭男必須賠償女大生40萬元。高等法院二審維持一審見解，全案定讞。

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