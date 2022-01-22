莊瑞雄：建設是用國家的錢非私人　「縣府不該變特定人的助選團」

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰廝殺激烈，民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均表態有意接班，但21日卻爆出屏東縣長潘孟安公開把莊、鍾助理轟下台的爭議。對此，莊瑞雄22日回應指出，任何建設都是國家的錢、不是私人的錢，初選應該公平競爭，競選手法要光明正大，「任何候選人自己的選戰就自己打啦，縣府是建設屏東的團隊，不應該變成特定候選人的助選團。」

潘孟安昨天出席幸福公園停車場剪綵儀式時，當場發難怒罵在場莊、鍾的助理：「不用來，連出力都沒有，來這裡拍照的就不用了！」把兩名助理轟下台，影片流出後，引發媒體關注。

對此，莊瑞雄今天上午受訪嘆息，「再講都傷感情，過去就讓它過去」，屏東縣立委對於屏東建設都是盡心盡力，潘孟安、鍾佳濱和他自己都當過黨團三長，一定很清楚，黨團三長都會要求縣市建設清單，拜託各部會全力幫忙，畢竟可以讓屏東更好，大家都會全心全力。

「昨天發生那樣的狀況，大家都會很感慨，」莊瑞雄說，立法院在審理前瞻基礎建設計畫案時，國民黨極盡杯葛，每個執政黨的委員就是在立法院捍衛預算，「突然去講說，沒有出到力，助理去拍照不用了，這些話聽起來格外刺耳跟傷感，我們也期待屏東縣長是大家長，應該去好好把所有委員來做結合，為屏東做出貢獻，而不是把其他同志當成政敵，這不是民進黨支持者樂於看到的。」

莊瑞雄直言，他從當立委到現在，始終支持潘孟安施政，任何建設都是國家的錢、不是私人的錢，地方上有重大建設成果出來的時候，都是地方上的大事，開開心心不分黨派，大家一起來，如果他有機會當縣長，任何公開活動、建設成果一定是不分黨派都邀請。

莊瑞雄說，初選至今他都沒有做過任何人身攻擊，因為任何攻擊都不必要、沒有任何加分，但是他還是要強調，初選要公平競爭，競選手法要光明正大，任何候選人自己的選戰就自己打，縣府是建設屏東的團隊，不應該變成特定候選人的助選團。