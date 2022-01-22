剪綵「轟下台」風波　周春米緩頰：揭牌無關初選「不要無限上綱」

▲民進黨立委周春米。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰開打，21日爆出屏東縣長潘孟安公開把民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱助理轟下台的爭議，莊今（22）上午嗆縣府不該變特定人助選團，鍾也酸初選不是比誰財大氣粗，氣氛火爆。對此，獲得潘孟安支持的民進黨立委周春米受訪還原現場說，昨天活動與初選無關，是因為莊、鍾非本人出席因此未被邀請上台，呼籲外界不要動輒無限上綱、用負面想法來看，還是把做過、努力的事拿出來比，比較重要。

潘孟安昨天出席幸福公園停車場剪綵儀式時，當場發難怒罵在場莊、鍾的助理：「不用來，連出力都沒有，來這裡拍照的就不用了！」把兩名助理轟下台，影片流出後，引發媒體關注。

周春米今天受訪還原現場說，昨天是屏東很重要的建設「幸福公園停車場」揭牌關鍵時刻，因此大家就在那邊拍照，不過，現場其實參與人數有限，有點混亂，在儀式進行過程中，不管是司儀或縣長在致詞，都有稱呼莊瑞雄、鍾佳濱兩位助理，也歡迎他們來參與，只是最後大家拍照時，每個機關民代都是本人出席，所以我們受邀揭牌合照。

周春米說，「比較遺憾的是，莊委員、鍾委員的助理不是委員本身出席，沒有在受邀的行列，那場面有點亂，縣長在那個時刻希望他們兩位先離開」，昨天那是大家期待已久，也是大家努力的成果，希望外界不要模糊焦點，還是要給非常認真做事的人鼓勵，「我想縣長在屏東的努力，獲得屏東鄉親高達90%的滿意，我想大家還是一起珍惜這樣的成績，也是屏東縣民的榮耀。」

媒體追問，莊瑞雄、鍾佳濱都說助理被請下台有點傷感情，有點排外的感覺？周春米說，昨天的揭牌時刻跟初選無關，主要是兩位委員的助理出席，造成拍照時場面有點混亂，所以稍微調整一下，不要這麼直接就跟初選連上關係，大家都是黨內同志在拚黨內初選，不要動輒無限上綱，也不要動輒用負面想法來看，屏東鄉親並不會希望看到這樣，「大家還是把我們做過、努力的事拿出來比一比，將來要做的事拿出來講一講比較重要。」