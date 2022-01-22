助理被潘孟安轟下台　鍾佳濱：初選君子之爭「不是比誰財大氣粗」

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均表態有意接班，但21日卻爆出屏東縣長潘孟安公開把莊、鍾助理轟下台的爭議。對此，鍾佳濱今（22）日上午在立法院受訪說，希望黨內初選維持君子之爭，「我們是在進行黨內初選，不是在較量誰財大氣粗、誰有派系相挺」，至於身為立委是否對家鄉有貢獻，要交由縣民公評。

潘孟安昨天出席幸福公園停車場剪綵儀式時，當場發難怒罵在場莊、鍾的助理：「不用來，連出力都沒有，來這裡拍照的就不用了！」把兩名助理轟下台，影片流出後，引發媒體關注。

鍾佳濱今天上午受訪說，這件事情發生以來，餘波盪漾越演越烈，很多支持者都為他大抱不平，覺得很委屈；他說，當天被請下台的服務處主任比自己年長，過去曾任特派記者、代理過私立大學校長，在地方上有一定聲望，其家庭長期支持歷任民進黨籍屏東縣長，「我反而是為他很感到不平」。

鍾佳濱坦言，昨天也有在場縣籍民意代表透露，當場真的很想就離開，「為什麼一個黨內的初選，每一個候選人其實都是希望維持君子之爭，就我個人而言，我還是持續在臉書上，邀請其他候選人來做政策的對話，畢竟我們是在進行黨內初選，不是在較量誰財大氣粗、誰有派系相挺，而是比較誰對屏東的願景勾勒，能夠符合縣民的需求。」

鍾佳濱說，身為立法院財政委員會召委，他今天邀請中央各部會到屏東科技產業園區，針對未來發展「屏東科學園區」做考察，邀請屏東在地立法委員出席，就算本人不克前來改派助理參加，「我一定會把他們奉為上賓，絕對不會把他們請下台。」

鍾佳濱並指，過去將近一年以來，已經感受到他出席縣府活動時，「相對有些不一樣的待遇」，但他過去當過8年的副縣長，在場的承辦工作主管都是他的好同事，也不想讓他們為難，所以後來改採取提早到、向現場工作伙伴致意的方式，「因為在那邊枯等，不曉得會不會讓我們上台致詞，我覺得那並不重要」，至於身為立委是否對家鄉有貢獻，要交由縣民公評。