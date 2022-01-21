潘孟安當眾轟莊瑞雄、鍾佳濱助理下台　「來這裡照相的，不用啦！」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均表態有意接班，未料，今（21）日上午屏東縣長潘孟安出席幸福公園停車場剪綵儀式時，當場發難怒罵在場莊、鍾的助理：「不用來，連出力都沒有，來這裡拍照的就不用了！」當場把兩名助理轟下台，影片流出後，引發地方群組議論紛紛：「風度太差、氣急敗壞！」「前瞻建設計畫，怎麼是周（指獲得潘孟安支持的周春米）一個人的？」

▲潘孟安當眾轟莊瑞雄、鍾佳濱助理下台。（圖／讀者提供）

據悉，此次剪綵儀式是來自前瞻基礎建設計畫「提升道路品質建設計畫（交通部）」，2017年審查預算案時，國民黨立委強力杯葛，立法院還上演藍綠肉搏大亂鬥的「全武行」，最終綠營以人牆保護時任行政院長林全上台報告預算案。

對於助理代表出席剪綵儀式卻被當眾轟下台一事，莊瑞雄受訪嘆息，前瞻基礎建設計畫的經費是立法院打架來的，其他民進黨立委也都有幫忙，「今天就是比較可惜，可能因為情緒啦，地方上開開心心的的事情不讓我們去可惜了，大可不必。我們也接受啦，社會上自有評價。錢都是國家的錢、地方的事，讓它開開心心啦。」

鍾佳濱則反問，潘孟安對「功勞」的定義是什麼？當年蔡政府推動前瞻計畫時，各地方政府都有提出對縣政有益的計畫案送交行政院審查，因此，當重要建設完工時，地方政府自然是功不可沒。事後來看，後續當國民黨立委轉任地方政府首長時，也常見其以前瞻建設當政績，向鄉親邀功，可見得小英政府推出前瞻基礎建設計畫，是有實質效益的。

鍾佳濱說，當年前瞻建設計畫預算在立法院審查時，國民黨強力杯葛的動作歷歷在目，麵粉、水球等道具一個不少，而「全體」民進黨立委都首當其衝，全力捍衛地方政府所提出的諸多計畫預算，「沒有功勞也有苦勞」，潘早上的發言另他難以釋懷。

不過，一名知情人士緩頰說，今天司儀邀請與會貴賓上台剪綵時，邀請本人到場的民意代表上台，因此莊瑞雄、鍾佳濱助理未獲司儀邀請，造成秩序混亂，縣長才出面制止，用手勢要求兩側人員遵守秩序，「當時很亂，莊鍾的人見縣長臉色不好，就離開了」。