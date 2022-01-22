一夜激增60例　醫曝台灣與病毒共存關鍵：當它塑膠做的？

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一夜激增60例　蘇一峰曝台灣與病毒共存關鍵：當它塑膠做的？

記者黃翊婷／綜合報導

國內Omicron疫情至少已有7條傳播鏈，遠雄自貿港區亞旭電腦廠21日晚間暴增60人確診，總計66人染疫。北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書PO文表示，「就說跟病毒共存沒那麼容易，當病毒是塑膠做的嗎？」台灣現階段的防疫關鍵，應該朝「有條件式與病毒共存」的方向發展。

▲▼亞旭2移工睡宿舍通鋪12天　初判發病一週「66確診」本國籍5人染疫。（圖／翻攝自Google Maps）

▲亞旭2名移工睡宿舍通鋪12天　初判發病一週，累計已有66人確診。（圖／翻攝自Google Maps）

指揮中心21日晚間證實，桃園亞旭電腦廠已完成採檢1005人，其中60人為陽性，加上下午記者會已公布的6人，累積共66人確診。指揮中心前進指揮所指揮官王必勝也表示，新增的66例本土個案中有移工，也有本國籍勞工，但大多以外籍移工為主，病毒量多寡不一，初步研判應與2名曾赴西提用餐的移工（案18219、案18220）有關，但因為沒有實聯制，第一時間未被追出來，而且事發至今已過去12天，研判移工發病至少一週以上。

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對於國內的Omicron疫情，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰21日下午先是在臉書PO文中提到，「台灣目前防疫的目標應該是朝向『有條件式與病毒共存』，歐美完全開放式與病毒共存不是目前台灣的好選擇」。沒想到當日晚間就激增60人確診，他再次於臉書PO文表示，「桃園電子全廠篩檢傳出60人陽性！蘇醫師就說跟病毒共存沒那麼容易，當病毒是塑膠做的嗎？」

▲桃園市環保局防疫消毒大隊執行大湳市場擴大環境區域清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘇一峰認為台灣要與病毒共存並不容易。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

其實，蘇一峰先前就曾呼籲，「許多人把『與病毒共存』想得太輕鬆了，『與病毒共存』帶來的可能會醫療癱瘓、死亡增加，萬一失控了就要封城。原本計畫可能是每天增加100例確診的共存，但病毒沒有配合計畫的義務。」

而中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎，20日也曾談到與病毒共存話題，他說目前全台灣還有20％的人還沒打疫苗，只要這些人不快去打「我們就無法放心跟病毒共存。」因為這些沒打過疫苗的人，被感染就會有20％重症、2至4％會死亡，醫療機構收治一定受到影響，結論就是導致無法與病毒共存。

▼蘇一峰認為台灣可以朝「有條件式與病毒共存」的方向努力。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

蘇一峰談亞旭一夜暴增60例確診。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

蘇一峰談亞旭一夜暴增60例確診。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

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