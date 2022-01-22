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要幾次？護理系妹子四度確診新冠　她無奈「我以為不會再得了」

▲▼ 。（圖／翻攝自推特／Mea Walton）

▲沃頓確診四次新冠肺炎。（圖／翻攝自推特／Mea Walton）

記者崔子柔／綜合報導

英國一名20歲的護理系女學生近日要前往美國洛杉磯，因此進行PRC篩檢，發現是陽性，然而這已不是她第一次確診新冠，也不是第二次，是第四次。

根據《衛報》報導，「我以為我不會再得了」，沃頓（Mea Walton）在2020年9月首度染上新冠，當時她正要上大學，當地的情形是幾乎每個人都有認識的親友染疫，但沒人知道真正的整體情況，所以沒什麼人真正相信疫情。

沃頓提到，她當時在酒吧打工，上班時都有戴口罩，每天上班9小時，除了工作的時間都待在家，有天突然感到異常疲憊、開始流鼻水，還以為是過敏症狀，在媽媽的勸說下進行篩檢，才發現是確診，就此開始在房間內隔離。

沃頓指出，她的爸媽在2021年1月確診，她也盡可能避免和爸媽接觸，替他們買了餐點就放在門口，幾天後她為了參加護理實習進行PCR，沒想到又是陽性，這次則是有些微流鼻水的症狀。

沃頓2021年2月要前往比利時布魯塞爾，替染疫的親友照顧孩子，她離開英國時檢測顯示陰性，讓她鬆了一口氣，但從比利時要回英國時，再度顯示陽性，這次染疫則沒有出現什麼不適症狀。

沃頓近日要前往洛杉磯，篩檢結果又是陽性，這已經是她第四次確診，不同的是，她此次確診後出現類似流感的症狀。沃頓已經接種2劑疫苗，她提到，每次染疫時都沒去醫院、在家隔離，不過實習的時候一直在照顧新冠患者，結果也不是病人傳染給她的。

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