桃園亞旭一夜＋60　網憂年前大爆炸「升三級1行業最慘」

記者黃翊婷／綜合報導

遠雄自貿港區亞旭電腦廠2名移工9日前往中壢西堤用餐，12天後才發現確診，指揮中心21日證實，全廠1005人篩檢後增加60例確診。由於距離春節假期還有一週，網友們都很擔心今年過年可能會炸鍋；另外，還有一派網友希望回到三級警戒，然而，一旦在過年前升三級，恐怕會對餐飲業造成巨大打擊。

▲亞旭一夜增加60人確診，加上先前公布的6人，總計66人染疫。（圖／翻攝自Google Maps）

指揮中心21日晚間證實，桃園亞旭電腦廠已完成採檢1005人，其中60人為陽性，加上下午記者會已公布的6人，累積共66人確診。指揮中心前進指揮所指揮官王必勝也表示，新增的66例本土個案中有移工，也有本國籍勞工，但大多以外籍移工為主，病毒量多寡不一，初步研判應與2名曾赴西提用餐的移工（案18219、案18220）有關，但因為沒有實聯制，第一時間未被追出來，而且事發至今已過去12天，研判移工發病至少一週以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市衛生局長王文彥說明，案18219、案18220是在20日晚間採檢確診，前往西堤用餐沒有實聯制也沒有預約，加上語言不通，沒怎麼在看新聞，所以沒有及時被匡列，2人事後仍和同事睡大通鋪，房間裡住了很多人，會視疫情擴大程度，考量是否要將採檢範圍擴大到其他廠區，不排除居家隔離人數還會再增加。

▲案17630相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

面對確診病例一夜暴增，網友們在PTT上PO文討論，「還以為看錯了」、「穩炸了」、「過年前大爆炸來了」、「看來今年春節只能待在家」、「這個年看來要炸了」、「後面螺絲就鬆了啊，沒有實聯制的人不少」。

至於過年前是否有可能升三級或是禁止內用，大多數人覺得可能性不高，「疫苗打成這樣還要升三級，乾脆別打」、「根本沒必要啊」、「會怕啊！去年慘劇今年再來一次」、「現在升三級，餐飲業民怨會很大」、「過年前升三級，餐廳會倒一堆」、「現在餐廳一堆訂位，改外帶根本來不及」、「就問一句，沒重症三什麼級，餐飲不用顧嗎」。

▲網友認為過年前升三級會嚴重打擊餐飲業。（資料照／記者劉亮亨攝）

由於國內Omicron疫情已經燒出至少7條傳播鏈，指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▼各縣市為因應疫情，相繼啟動加強版防疫旅館。（圖／Facebook／柯文哲）