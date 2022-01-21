移工吃西堤沒實聯制！爆同事+60「隔12天採檢確診」　270人檢驗中

▲王必勝出任務。（圖／翻攝王必勝臉書）

記者洪巧藍／台北報導

疫情南北燒！中央流行疫情指揮中心今（21）日公布西堤群聚案件出現2名移工用餐確診，且又傳給同職場4名同事，指揮中心前進指揮所指揮官王必勝晚間受訪證實，針對該公司1000多人進行篩檢，已經發現有60人陽性，目前該廠累積有66人確診；用餐移工未有實聯制，從1/9接觸到確診中間間隔12天，是本次疫情關鍵。

指揮中心晚間證實，今(21)日晚間桃園工廠新增檢出COVID-19陽性個案乙事，已採檢1,005人，其中60人陽性，加上今日下午記者會已公布6人，累積66人，另675人陰性，檢驗中270人。相關疫調資料持續進行中，將於明(22)日下午記者會統一說明。

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桃園市長鄭文燦下午在記者會指出，有2位在遠雄貿易港工廠的移工，1月9日曾到西堤用餐，後續採檢為陽性確診，進一步對2人的職場進行擴大採檢發現，該職場再增加4名確診，不過由於2名移工未在第一時間出來採檢，直到出現症狀才採檢，立刻進行疫調後才發現移工曾前往西堤用餐，但已延遲12天。

鄭文燦表示，衛生局疫調發現移工2人到過西堤用餐沒有實聯制，更沒有預約，後續也因為沒看到報導，2人因移工身分在資訊的獲取上也相對有難度，且移工2人住在工廠通鋪宿舍，涉及員工人數相當多，衛生局也立刻進行篩檢，先對100位員工進行居家隔離，如疫情有再擴大情形，居家隔離人數會再增加，不過移工的工作環境跟其他廠是隔開，但仍有部分重疊，後續也會針對重疊部分來做採撿。