南崗工業區廠商免繳山坡地回饋金　廠商協進會感謝縣長帶頭爭取

▲南崗工業區廠商協進會理事長交接，南投縣長林明溱前往監交祝賀（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣南崗工業區廠商協進會日前進行理事長交接，由粘清泉取代董正宗，擔任監交的縣長林明溱推崇董正宗過去4年任期內，為南崗300多家會員廠商爭取權益協助改善廢棄物處理、天然氣供應等問題；到場觀禮的中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司，則肯定林明溱停收收取山坡地開發回饋金，連帶讓國內其它7個位在山坡地工業區廠家都受惠。

南崗工業區廠商協進會第10、11屆理事長交接暨理監事授證頒發顧問聘書典禮於14日舉行，除林明溱，立委許淑華、馬文君、國民黨南投縣黨部主委林儒彬、經濟部加工出口區管理處長楊伯耕、中區工業區管理處執行長劉培毅、中部工業區理事長聯誼會長何源成、南崗工業區廠協會創會長林仁卿、南投縣工業會理事長施銘芳、南投縣工業區服務中心主任張玲玫、縣府建設處長李正偉、環保局長李易書、社勞處長林志忠、文化局長林榮森、縣議員張嘉哲、賴燕雪等人都出席。

南投縣經濟困窘，卻有95%面積屬山坡地，農委會在2014年開徵山坡地開發回饋金，民眾連在自有地蓋農舍、住宅都要上繳，衍生民怨；南投縣議會去年底通過決議，要求縣府5年內對未繳交者不移送行政執行署執行，縣府表示將遵守議會決議並委請立委爭取修法解套。

賴博司指出，林明溱帶頭停止向南崗工業區廠商收取山坡地開發回饋金，讓工業區合法建廠廠家再行整修或擴廠時，可免除龐大又不合理的負擔，「林縣長真正是功德無量」，他也代表全國8個位處山坡地的工業區廠家，向林明溱表達最高敬意與謝意。

林明溱表示，工業區不合理收取山坡地開發基金的問題，即是董正宗向他反映，現在工業區廠商已不必再為這筆錢傷腦筋，他還要努力為更多在山坡農地辛苦耕作打拚的縣民，繼續爭取免繳的權益；他也稱許董正宗2任期間讓南崗廠協會員激增近百，已達300多家，且積極協助廠家解決事業廢棄物等問題，並粘清泉在既有基礎上，繼續擔任南崗工業區各廠商事業發展的推手。