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阿姨鑽車縫自摔怒告砂石車肇逃　駕駛PO影片打臉：遇到碰瓷？

▲▼阿姨鑽車縫自摔怒告砂石車肇逃，駕駛傻眼PO影片打臉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阿姨鑽車縫自摔怒告一旁砂石車肇逃，駕駛傻眼PO影片打臉。（圖／翻攝自爆料公社）

記者賴文萱／高雄報導

「阿姨是想碰瓷嗎？」一名劉姓砂石車駕駛14日行經高雄市三民區九如一路附近，但57歲的陳姓婦人騎機車疑似想鑽車縫超車，卻卡到水溝蓋自摔，沒想到婦人卻堅持要告砂石車駕駛肇事逃逸、過失傷害。警方調閱監視器發現，機車並未與砂石車發生碰撞，駕駛挨告在網路PO出影片傻眼表示「遇到碰瓷？」

▲▼阿姨鑽車縫自摔怒告砂石車肇逃，駕駛傻眼PO影片打臉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阿姨從砂石車旁想鑽車縫超車，但卻卡到水溝自摔，堅持提告砂石車駕駛。（圖／記者賴文萱翻攝）

劉姓砂石車駕駛在爆料公社發文表示，他本人在14日上午9點42分，在高雄市九如一路西往東（往國道一號方向）行駛，要在高速公路迴轉道右轉。在光武路綠燈起步後，依規定打方向燈往右靠至右轉專用道，此路段的機慢車專用道是在右轉專用道的左邊，但有名騎車婦人卻要利用左轉專用道從卡車右方超車。

劉男說，他當下就有發現，為避免危險，還刻意儘量靠左，留個間距給她，怕輾過她，但婦人卻自己摔車了！沒想到過不久就接到覺民派出所員警說，對方現在要提告他公共危險、過失傷害、肇事逃逸這三條。

▲▼阿姨鑽車縫自摔怒告砂石車肇逃，駕駛傻眼PO影片打臉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阿姨自摔後，與路邊一輛自小客車輕微擦撞，胸部輕微挫傷無大礙。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，警方表示，確實接獲57歲陳姓婦人自述與一部砂石車發生事故，導致她緊急煞車受傷倒地，後續也循線調閱監視器，通知30歲劉姓砂石車駕駛到案釐清說明，但劉男表示行駛過程中未與婦人發生擦撞，才未停留現場查看駛離。

警方經檢視現場畫面發現，雙方當時同向直行於九如一路右轉車道上，婦人疑因砂石車在旁一時緊張，漸駛向道路右側後煞停，確實未與砂石車發生碰撞，倒地自摔後反而與路邊一輛自小客車輕微擦撞，胸部輕微挫傷無大礙，警方依規定到場測繪。

▲▼阿姨鑽車縫自摔怒告砂石車肇逃，駕駛傻眼PO影片打臉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阿姨堅持提告，全案依規定受理涉嫌刑法肇事逃逸、過失傷害並函送偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於婦人堅持提告，全案依規定受理涉嫌刑法肇事逃逸、過失傷害並函送偵辦。莫名挨告的劉姓駕駛也上網PO出影片求問，「請問會被起訴嗎？有什麼方式能自保？」

不少網友紛紛留言提供意見，「提供行車紀錄器影片給警方澄清以便自保！」、「很明顯水溝蓋凹下去，婦人自己壓到龍頭重心不穩偏了去撞到別人的車子，還好你有行車紀錄器足夠還你清白，婦人意圖說謊栽贓給你！」、「行車記錄器（影片）才是王道…一堆碰瓷的～」

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