女騎士自摔告卡車肇逃　2分鐘影片打臉鑽縫式水溝蓋跑法

記者黃翊婷／綜合報導

鑽車縫自摔卻要提告肇事逃逸？一名卡車司機在臉書PO出一段2分鐘的行車紀錄器影片並表示，14日上午9時42分行經高雄市九如一路時，遇到一名騎機車的婦人鑽縫超車，結果對方因為壓到水溝蓋重心不穩自摔，事後卻對他提告肇逃，「請問我會被起訴嗎？」

▲女騎士想要超車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，14日上午9時42分行經高雄市九如一路西往東的方向，準備要在高速公路迴轉道右轉，當光武路綠燈起步後，他依照規定打方向燈往右靠到右轉專用道，而該路段的機慢車專用道是在右轉專用道的左邊，就在這個時候，一名騎機車的婦人利用左轉專用道超車，「我當下有發現，為了避免危險，我還刻意儘量靠左，留個間距給她，怕輾過她。」

▼▲女騎士壓到水溝蓋後失控衝向路邊。

但讓原PO沒想到的是，婦人的機車輾過路邊的水溝蓋時，因為重心不穩，連人帶車搖晃幾下之後，失控衝上人行道，還撞到停在路邊的小轎車，最後直接摔趴在地，明明是自己鑽縫摔車，卻反過來要告他肇逃，「派出所員警說對方現在要告我『公共危險、過失傷害、肇事逃逸』這3條，請問我會被起訴嗎？有什麼方式能自保？」

▲最後連人帶車摔倒。

其他網友看完行車紀錄器影片，紛紛留言力挺原PO，「好好的平面道路不騎，偏偏往高低差的水溝蓋上騎，能不摔嗎？」、「很明顯水溝蓋凹下去，婦人自己壓到龍頭重心不穩，偏了去撞到別人的車子，還好有行車紀錄器足夠還你清白」、「被她撞的汽車真衰」、「提供行車紀錄器影片給警方澄清，以便自保」。