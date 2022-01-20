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高雄4歲童抽搐掛急診PCR揪出確診　父母打完2劑仍「突破性感染」

記者賴文萱／高雄報導

高雄今日新增一家三口染疫，4歲童（案18155）因看病時有症狀，經檢驗後陽性確診。高雄長庚紀念醫院表示，該名4歲童因住院要PCR，但採檢後得知Ct值20左右，院方也緊急篩檢孩童父母，很快時間就確認父母都確診，但2人都打過2劑疫苗。不過，院方強調，打過疫苗重症或死亡率很低，依然呼籲大家盡快打疫苗。

指揮中心說明，高雄確診一家三口為兒子（案18155）因看病時有症狀，經檢驗後陽性確診，而經衛生局回溯追蹤，父母2人也為陽性，分別為案18156、18157。

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

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▲高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄長庚紀念醫院教授林孟志表示，確診個案4歲男童今天早上到長庚急診，本身過去有神經學舊病史，這次是抽搐症狀來急診，需要住院檢查。院方依這段時間常規，如須住院要PCR，採檢後得知Ct值20左右，因此用另外機型再次確認，確認後展開所有的隔離與採檢措施。由於是媽媽帶著孩子一起來，院方也緊急召回父親，很快時間就確認父母2位都確診。

院方表示，第一時間將這位孩子就診環境、入院後所有接觸，包含做過檢查的相關人員，檢查室、書記、護理師全數都匡列，同一診室裡病患也予以匡列。因為需要再做進一步治療，所以在醫院裡有進到負壓病房，接觸員工依CDC指示，確診者、接觸者再做匡列。後續也馬上通報CDC及高雄市衛生局展開疫調，匡列員工後，高長照常進行往常醫療業務。

不過，同樣確診的父母（18156、18157），都已施打兩劑BNT疫苗，尚未達到第三劑接種時程。但院方強調，現在從國內、國際看到突破性感染不少，不過，打過疫苗重症或死亡率很低，依然呼籲大家盡快打疫苗。

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼案18155相關確診關聯。（圖／指揮中心提供）

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