全聯漫威公仔還能這樣用！網狂讚「生活智慧王是你」：看了好想要

▲全聯漫威公仔引發討論，網友發揮創意，分享各種實用用途。（圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」）

記者林育綾／綜合報導

全聯近來推出「超級英雄總動員」活動，消費滿400元就能免費獲得一個漫威英雄吸盤公仔，在網路引發熱議，不過近來在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」也有網友陸續發揮創意，將吸盤公仔賦予新生命，使用在各種用途，像是門把緩衝、手機架、口罩掛勾、耳環等，讓網友看了紛紛驚呼「生活智慧王4你！」、「好實用」、「看了這些突然好想要」。

全聯福利中心耗資2億取得漫威授權，推出「超級英雄總動員」活動，2/11至4/14為期9週期間，只要消費滿400元就能免費獲得1個漫威英雄吸盤公仔，加10元可再加購1個。

▲全聯推出「超級英雄總動員」集點送和換購活動。（圖／全聯提供）

而活動推出後，有些網友拿到塗色不均的公仔，在網路上引發熱烈討論；不過也有網友表示「結果我今天第一次拿到公仔，竟然都很完美！只好收起來」、「今天拿到公仔我居然滿心期待它要很醜」、「感謝全聯給大家開懷大笑的機會」，還有人自行DIY塗裝，讓人驚艷。

有些人認為吸盤公仔沒作用，但也有不少網友表示「我家小孩超愛」、「我們覺得沒什麼...但小孩玩了一個早上」。最近在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」更有不少網友陸續分享公仔的各種用途，發揮創意巧思賦予公仔新生命，像是變成門把緩衝、手機支架、口罩掛勾、集線收納等。

▲▼全聯漫威公仔引發討論，網友發揮創意，將公仔變成時尚耳環、集線器等。（圖／Agatha Lai提供）

網友看了也紛紛驚呼「生活智慧王4你！」、「太實用了！」、「很棒！謝謝分享」、「大家會感謝您讓公仔找到新生命」、「看完這些用法，突然好想要了！」

而針對有部分消費者拿到塗色不均的公仔，全聯表示「漫威英雄系列吸盤公仔皆為迪士尼正版授權，由於內部細節較多，工廠製作多少有瑕疵品，若消費者有疑慮，都可洽客服專線，會由專人確認後替換更新。」