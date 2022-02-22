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號稱全宇宙最辣！杜汶澤推「三級總統辣麻辣鴨血」全聯獨家開賣

▲▼全聯首度獨家販售港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血，分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」。（圖／業者提供）

▲全聯首度獨家販售港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血，分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

網友敲碗成真！港星杜汶澤的品牌「小杜良品」推出麻辣鴨血受到好評，當時在香港首批2萬包2小時內銷售一空，如今全聯獨家引進，分別有「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」，其中總統辣號稱「全宇宙最辣」，準備挑戰台灣人嗜辣程度，即日起全台門市限量開賣。

全聯今年首度獨家販售由港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血， 杜汶澤表示，由於香港沒有賣麻辣鴨血，之前來台灣吃過即愛上，加上香港老婆與岳父以及身邊愛吃辣的朋友都反應，台灣麻辣鴨血不夠辣，因此才特別找廠商研發。

▲▼全聯首度獨家販售港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血，分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」。（圖／業者提供）

▲全聯獨家販售港星杜汶澤個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血。（圖／業者提供）

去年3月小杜良品在香港販售麻辣鴨血時，一夕爆紅，首批2萬包竟在2小時內銷售一空，目前該品牌已為香港最大鴨血進口商，甚至引發台灣人求購買潮，紛紛敲碗希望台灣能買到。為回應消費者期待，他特別找了台灣工廠研發製作更香、更濃的麻辣鴨血，並與全聯合作獨家販售，2/22起可在全台上千家門市限量搶購，2種口味首波限量各1.2萬包，每包特價169元。

此次推出2種辣度的麻辣鴨血，分別為溫和版「一級鄉民辣麻辣鴨血」，另一款是挑戰全宇宙最辣的「三級總統辣麻辣鴨血」，希望滿足愛吃辣朋友味蕾。 至於為何取名「總統辣」？他透露，自己認為「最辣台妹」是蔡英文總統和媽祖，共同點都是因為保護台灣，才以此創意命名產品。

▲▼全聯首度獨家販售港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血，分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」。（圖／業者提供）

▲▼此次麻辣鴨血分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」。（圖／業者提供）

▲▼全聯首度獨家販售港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血，分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」。（圖／業者提供）

根據全聯內部數據統計顯示，台灣消費者越來越喜愛購買辣味商品，因此近年來不斷擴增商品數，目前有關辣味的商品數將近千項，尤其發現台灣人超愛吃辣味的泡麵與麻辣火鍋湯底。

例如冬天最熱銷的常溫火鍋湯底，去年度熱銷前10名中，超過一半以上都是麻辣口味；另去年度泡麵排行前10名中，「農心辛拉麵」更衝上第3名寶座，整年賣了將近300萬包；「營多印尼辣味炒麵」雖只名列第8位，也有將近150萬包年銷量。而去年底新推出的「味味一品麻辣臭豆腐碗麵」深受網友青睞，泡麵裡吃的到真實臭豆腐，又臭又辣香味夠勁。

全聯透過數據還發現，台灣人超愛吃辣味肉醬，如「新東陽辣味肉醬」即衝上罐頭類去年度前10名排行榜中，賣了將近百萬罐，甚至被某些網友封為「罐頭霸主」；其次還有「愛之味韓式泡菜」、「活寶牌香辣紅燒鰻」等辣味罐頭，都是長銷商品；而被網友封為配飯神器的「愛之味麻婆豆腐」，鹹香麻辣滋味讓人一吃就上癮。

不只台式、韓式的辣味受到消費者喜愛，全聯販售的日式辣味代表-「House好侍佛蒙特咖哩塊（辣味/中辣）」，去年度更是賣出超過15萬盒。零食部分則推薦「海底撈麻辣魚皮」、「Bento泰式碳烤麻辣香魷片」超涮嘴；另有「灣仔碼頭辣子雞雞肉水餃」，吃得到香嫩多汁雞肉與過癮辣味，爽感度再提升。對於這次再獨家引進販售「小杜良品」麻辣鴨血，業者預計又將再帶動一波辣味相關商品銷量成長。

▲▼全聯首度獨家販售港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血，分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」。（圖／業者提供）

▲全聯首度獨家販售港星杜汶澤主理個人品牌「小杜良品」推出的麻辣鴨血，分別為「一級鄉民辣麻辣鴨血」與「三級總統辣麻辣鴨血」。（圖／業者提供）

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杜汶澤全聯麻辣鴨血

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